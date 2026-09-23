Dai 14 gol di McTominay ai 6 di Neres: perché al Napoli mancano potenzialmente 36 reti

NAPOLI - Al Napoli mancano 36 gol , lo dicono i numeri, sono le reti di chi un anno fa c’era e oggi è assente oppure è in gruppo ma non può ancora dare quel contributo necessario per cominciare a costruire nuovi dati relativi all’attacco. Le difficoltà del reparto offensivo , 7 gol appena dopo 6 partite, sono specchio riflesso delle difficoltà collettive ma anche figli di un lungo elenco di specialisti della rete che al momento Max non ha con sé o comunque ha ritrovato da poco. Guida questo elenco Scott McTominay , professione centrocampista, in realtà un bomber abusivo che ha apposto 27 firme in due anni di Napoli ma che adesso è ai box e ci resterà - per fortuna - ancora per poco . Un anno fa Scott aveva addirittura migliorato il suo primo score, alle 13 reti della stagione 2024-25 si sono aggiunge le 14 dello scorso anno tra campionato e coppe. Un centravanti in più per Conte , Mvp nella stagione tricolore, il valore aggiunto del Napoli che Allegri ha avuto a disposizione - neppure al top per ovvi motivi - solo per due partite , Genoa e Como, salvo poi dovervi rinunciare a causa della lieve aritmia cardiaca benigna riscontrata con successiva ablazione e rientro in campo per gli allenamenti vicino.

Napoli, dove sono le altre venti reti

Ma dove sono le altre venti reti sospese che Allegri intanto spera di costruire in altro modo aspettando tutti gli altri? Secondo nella speciale classifica è David Neres, sei sigilli un anno fa, tutti nel giro di un paio di mesi prima del lungo stop. Il brasiliano è rientrato da poco, non è mai partito da titolare e ancora insegue la miglior condizione fisica. La sosta potrà aiutarlo. Intanto al Franchi ha sfiorato il vantaggio e poi ha fornito l’assist per la rete che De Gea ha negato a Favasuli. Due guizzi in pochi minuti. Quando sarà al top, anche l’attacco del Napoli cambierà volto: Max ci spera. A quota quattro gol, un anno fa, Alisson e Anguissa, terzi nella speciale classifica. Potevano arrivare in doppia cifra entrambi se solo Frank non si fosse fermato sul più bello, dopo aver fatto scorta di Mvp, e se solo il brasiliano - arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona - avesse iniziato la stagione al Napoli. In proiezione, con loro potranno arrivare altri pericoli che oggi al Napoli mancano. Tre reti, invece, per Spinazzola, out solo con la Fiorentina. Allegri lo aveva avuto con sé fino al Bologna e lo ritroverà presto. Due ne aveva segnate Beukema, oggi disponibile ma che non ha ancora debuttato dopo i fastidi fisici estivi. Superati, tra l’altro. Anche per lui il debutto si avvicina.