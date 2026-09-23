Il Napoli aspetta il vero Hojlund: c’è una cosa che Allegri pretende
NAPOLI - Aspettando il vero Hojlund. Due gol d’autore, arrivati da fuori area, e poco altro per pungere davvero. Rasmus ha colpito contro Como e Inter, alla seconda e alla terza giornata, ma in entrambi i casi il Napoli è uscito dal campo senza raccogliere punti: reti spettacolari, rimaste però prive di un peso concreto sulla classifica. Il problema, tuttavia, non risiede in ciò che il danese ex Manchester United ha sbagliato sotto porta, quanto in tutto quello che non è riuscito a fare prima di arrivarci. Perché le occasioni nitide, fin qui, sono state un bene decisamente troppo raro.
Hojlund, i numeri
Sei presenze tra campionato e Champions League, 439 minuti complessivi sul terreno di gioco, due reti e zero assist. C’è però una statistica che spiega meglio di ogni altra l’avvio dell’attaccante: appena 15 tocchi all’interno dell’area di rigore avversaria. Decisamente troppo poco per un centravanti chiamato a fare la differenza negli ultimi sedici metri. La media di 0,8 tiri nello specchio a partita conferma una produzione ancora lontana dagli standard richiesti da Allegri. Il tecnico toscano sa che deve gestirne le forze, proprio per questo Rasmus è sempre stato sostituito nelle sei gare disputate da titolare. Max sa bene che una quota di responsabilità ricade anche inevitabilmente sulla manovra - se i palloni non arrivano puliti, finalizzare diventa un’impresa -, ma chiede al danese di aumentare la «quantità realizzativa»: farsi trovare nel cuore dell’area e alzare la frequenza delle conclusioni.
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