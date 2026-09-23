Il Napoli aspetta il vero Hojlund: c’è una cosa che Allegri pretende

NAPOLI - Aspettando il vero Hojlund. Due gol d’autore, arrivati da fuori area, e poco altro per pungere davvero. Rasmus ha colpito contro Como e Inter, alla seconda e alla terza giornata, ma in entrambi i casi il Napoli è uscito dal campo senza raccogliere punti: reti spettacolari, rimaste però prive di un peso concreto sulla classifica. Il problema, tuttavia, non risiede in ciò che il danese ex Manchester United ha sbagliato sotto porta, quanto in tutto quello che non è riuscito a fare prima di arrivarci. Perché le occasioni nitide, fin qui, sono state un bene decisamente troppo raro.