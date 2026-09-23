Favasuli: "Il Napoli è fortissimo, lo dimostreremo. Con l'Inter buttati tre punti"

Il momento non è dei più semplici, ma Costantino Favasuli crede fortemente nel Napoli. L’esterno azzurro, impegnato con l’Italia Under 21 nella preparazione delle sfide di qualificazione agli Europei contro Armenia e Polonia, ha parlato dal CPO di Tirrenia soffermandosi anche sull’avvio di stagione altalenante della formazione di Allegri: “Abbiamo avuto un calendario difficile con Inter, Como e Arsenal, ma le sconfitte vanno analizzate. Con l’Inter abbiamo buttato tre punti, ma sono sicuro che siamo al livello delle squadre più forti. La nostra squadra è fortissima e lo dimostreremo”.