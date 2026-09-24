Il ritorno di McTominay dopo l’operazione al cuore: oggi in campo a parte
NAPOLI - Riecco Scott. Non ancora in campo, ma ormai vicino al ritorno. Il conto alla rovescia per McTominay è finito: lo scozzese è tornato e oggi dovrebbe svolgere il primo allenamento, a parte, dopo l’intervento al cuore dello scorso 8 settembre. McTominay ha effettuato una procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital, perfettamente riuscita, e dopo un periodo di riposo di circa due settimane è pronto a riprendere gradualmente gli allenamenti. Un ritorno fondamentale per Max Allegri, che ha bisogno di recuperare uno dei suoi uomini più importanti, ma che dovrà essere gestito con la massima prudenza.
Napoli, ecco McTominay: gli azzurri non vogliono accelerare i tempi
Il Napoli, insomma, non vuole accelerare i tempi. McTominay sarà monitorato giorno dopo giorno e tornerà a lavorare con il gruppo e poi a giocare soltanto quando sarà pronto, quando avrà recuperato la condizione necessaria e, soprattutto, quando se la sentirà. L’obiettivo è accompagnarlo passo dopo passo, senza fissare una data rigida per il rientro in partita. Prima verranno gli allenamenti, poi il lavoro per ritrovare ritmo e intensità. Solo successivamente si valuterà quando sarà il momento di tornare a disposizione di Allegri: la speranza è per la partita con il Frosinone del 10 ottobre, ma non c'è fretta. McT, del resto, non è stato convocato dalla Scozia per gli impegni di Nations League contro Slovenia, Svizzera, Macedonia del Nord e ancora Slovenia: una scelta inevitabile. Avrà così la possibilità di lavorare a Castel Volturno e di seguire un programma costruito sulle sue esigenze, senza l'impegno e le pressioni della nazionale. Un periodo utile per capire giorno dopo giorno come risponderà il suo fisico alla ripresa dell’attività.
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