Il ritorno di McTominay dopo l’operazione al cuore: oggi in campo a parte

NAPOLI - Riecco Scott . Non ancora in campo, ma ormai vicino al ritorno . Il conto alla rovescia per McTominay è finito: lo scozzese è tornato e oggi dovrebbe svolgere il primo allenamento, a parte , dopo l’intervento al cuore dello scorso 8 settembre. McTominay ha effettuato una procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital, perfettamente riuscita , e dopo un periodo di riposo di circa due settimane è pronto a riprendere gradualmente gli allenamenti . Un ritorno fondamentale per Max Allegri , che ha bisogno di recuperare uno dei suoi uomini più importanti , ma che dovrà essere gestito con la massima prudenza .

Napoli, ecco McTominay: gli azzurri non vogliono accelerare i tempi

Il Napoli, insomma, non vuole accelerare i tempi. McTominay sarà monitorato giorno dopo giorno e tornerà a lavorare con il gruppo e poi a giocare soltanto quando sarà pronto, quando avrà recuperato la condizione necessaria e, soprattutto, quando se la sentirà. L’obiettivo è accompagnarlo passo dopo passo, senza fissare una data rigida per il rientro in partita. Prima verranno gli allenamenti, poi il lavoro per ritrovare ritmo e intensità. Solo successivamente si valuterà quando sarà il momento di tornare a disposizione di Allegri: la speranza è per la partita con il Frosinone del 10 ottobre, ma non c'è fretta. McT, del resto, non è stato convocato dalla Scozia per gli impegni di Nations League contro Slovenia, Svizzera, Macedonia del Nord e ancora Slovenia: una scelta inevitabile. Avrà così la possibilità di lavorare a Castel Volturno e di seguire un programma costruito sulle sue esigenze, senza l'impegno e le pressioni della nazionale. Un periodo utile per capire giorno dopo giorno come risponderà il suo fisico alla ripresa dell’attività.