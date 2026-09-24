Ghoulam esclusivo: su Youtube l'intervista al Corriere dello Sport

Il grande ex del Napoli si racconta: "I segreti del Napoli di Sarri, il fax di Benitez, le mie ginocchia e la Roma da scudetto"
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Pubblicato il 24.09.2026, 17:57

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Faouzi Ghoulam a tutto campo. Il grande ex del Napoli si è raccontato a 360 gradi in un’intervista esclusiva al nostro canale YouTube con Fabio Mandarini e Pasquale Salvione. I segreti del Napoli di Sarri, il rapporto con Benitez, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, Mertens inventato centravanti da Calzona, gli infortuni, lo scudetto inseguito a lungo. Ma anche un’analisi sulla lotta al vertice in questo campionato, con una particolare simpatia per la Roma. E la sua sul Napoli di Allegri, sul gioco del Como, su Favasuli e Vergara

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