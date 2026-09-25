McTominay è tornato ad allenarsi dopo l'intervento al cuore: quando potrebbe rientrare

E alla fine arrivò Scott , come da programma, per il primo allenamento dopo l'operazione allo Spire Manchester Hospital , l'ablazione dopo la lieve aritmia cardiaca benigna riscontrata che l'aveva costretto allo stop a inizio stagione. Il Napoli ritrova McTominay, ieri per lui lavoro in palestra a Castel Volturno e ora attesa per il ritorno in campo una volta ottenuta l'idoneità sportiva. Un rientro prezioso per Allegri e la squadra che in pratica hanno perso anche un centravanti aggiunto, un leader tecnico, un giocatore che in campo si fa sentire e sa come incidere. Una statistica lo racconta molto bene: con lui in campo il Napoli ha vinto il 59% delle partite , senza invece la media dei successi scende del 19%. Un fattore determinante, Scott, che Max saprà come impiegare nel suo Napoli che intanto cambia pelle a seconda dei casi e delle necessità.

McTominay si è allenato ieri per la prima volta, come da programma all'inizio dovrà evitare i contatti, poi gradualmente tornerà in gruppo fino a tornare a completa disposizione del suo allenatore. Si valuterà per il Frosinone ma tutto dipenderà anche dalle sue sensazioni, da come si sentirà, da come risponderà al ritorno alla normalità, agli allenamenti, alle abitudini di calciatore che è stato costretto a fermarsi proprio all'alba della nuova stagione. Due partite, Genoa e Inter , poi la scelta dell'operazione, le due settimane di riposo e ora il ritorno al lavoro.

McTominay e il suo utilizzo in campo

McTominay aveva lasciato il Napoli da mezzala classica nel 4-3-3 di Allegri, primo modulo di Max che poi ha cambiato anche per l'assenza di Scott e poi per quella di Anguissa. Ora col doppio play, Gilmour accanto a Lobo, la squadra sta trovando un nuovo equilibrio ma in futuro non è da escludere che l'allenatore del Napoli possa cambiare ancora. E, al di là dei moduli, uno come McT troverà sempre posto sfruttando la sua duttilità e quella capacità di saper dominare in ogni posizione. Già con Conte ha lavorato come interno ma anche come centrocampista centrale con identici risultati. Nel 3-4-2-1 dello scorso anno si è addirittura esaltato come mediano - ruolo che conosceva bene dai tempi dello United - e dunque potrebbe tornare proprio lì al rientro. Ma McTominay, volendo, potrebbe agire anche come trequartista alle spalle di Hojlund, certo con caratteristiche diverse da De Bruyne e Vergara, più da incursore che da costruttore di gioco ma comunque presente e utile per riempire l'area di rigore avversaria.

L'impatto di McTominay con il Napoli

D'altronde le difficoltà in zona gol incontrate dal Napoli in questo avvio di stagione sono figlie anche della sua assenza. McTominay ha segnato 27 gol in due anni con la maglia azzurra, nella scorsa stagione ha addirittura migliorato il suo precedente score (14) e adesso rincorre la sua prima rete sotto la guida di Allegri. Scott sarà sicuramente un valore aggiunto per Max e per i compagni. Che lo aspettano e non vedono l'ora di poterlo riabbracciare. Perché esiste un Napoli con McTominay e uno senza. E c'è bisogno di uno come lui poter tornare a dominare certe partite e certe difese.