"Se non svuotavamo lo stadio al 70'...", Ghoulam e le folli richieste di Sarri quando era al Napoli

"Ogni volta ci dava dei compiti in più, non gli bastava solo vincere". Le stagioni del Napoli di Ghoulam quando in panchina c'era Sarri non erano normali. E i racconti dell'esterno algerino nell'intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport ne sono una testimonianza chiara. Si parte dal "giochino" che Maurizio utilizzava per caricare la squadra: "Lui ci chiedeva di svuotare lo stadio: se tu guardi attentamente una delle partite di quel periodo, ti accorgerai che ogni tanto ci vedevi volgere lo sguardo sugli spalti per vedere se i tifosi avversari andavano via. Se al 70’ vedevamo la gente che non lasciava lo stadio, avevamo doppia seduta il martedì. Se vincevamo 2-0, 3-0 e continuavamo a spingere era per questo motivo perché noi sapevamo che se tenevi la partita ancora aperta, i tifosi sarebbero rimasti e quindi sarebbero stati dolori. Per questo quando segnavamo il 3-0 nella ripresa correvamo a riprendere il pallone come se stessimo perdendo. E i nostri avversari giustamente ci guardavano male...".