Il Napoli spera nel fattore Neres: può diventare l’uomo in più di Allegri

Napoli - Tutta la squadra va a un altro ritmo quando entra in forma, quando sale sull’inerzia del suo calcio e sprinta lasciando sul posto gli altri. David Neres, quello vero, è un fattore per il Napoli . Lo è stato per due mesi nella scorsa stagione, con l’apice della Supercoppa, la vittoria con Milan e Bologna, la doppietta in finale con cui si è consacrato, la miglior versione di sé stesso che Allegri spera di poter conoscere quanto prima. La sosta sarà un bene anche per lui, è tempo prezioso e utile per lavorare e avvicinarsi alla forma migliore. Eppure già si sono intravisti al Franchi, domenica, spiragli di Neres, quello autentico, con due gesti che hanno ricordato in parte il giocatore ammirato a tratti nel corso della sua avventura napoletana.

Neres in crescita è un fattore per il Napoli

Prima il gol sfiorato, con ennesima prodezza di De Gea a negargli la prima rete stagionale, poi l’affondo sulla sinistra e l’assist per il colpo di testa di Favasuli su cui sempre il portiere della Fiorentina ha indossato guanti e panni del migliore in campo. Neres è in crescita, se n’è accorto anche Max che a Firenze l’ha schierato a sinistra, lui che da mancino puro ama partire da destra per accentrarsi ma accetta ogni ruolo e si muove ovunque con disinvoltura. In questa stagione ha giocato meno di una gara intera, in totale 84 minuti in campo, quattro spezzoni complessivi, quello più lungo proprio al Franchi, poco più di mezz’ora in cui ha provato a incidere e a ispirare la manovra. I compagni lo hanno cercato di continuo, lui ha trainato la squadra come ha potuto avanzando e puntando l’uomo e la porta. Non è ancora il vero Neres, ma la strada è tracciata.