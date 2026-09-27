Napoli chiama Lucca: lavoro e sacrificio, ma ora serve il gol
L'impegno di Lucca
L’atteggiamento con cui Lucca sta affrontando questa fase racconta di un giocatore trasformato nello spirito, più maturo e consapevole del proprio ruolo. Un cambio di passo figlio della parentesi in prestito al Nottingham Forest. L’esperienza in Inghilterra non è stata fortunata per numeri e minutaggio complessivo, ma gli ha permesso di misurarsi con l’intensità della Premier League, per tutti il campionato più competitivo al mondo. Un bagaglio tornato prezioso fin dal raduno estivo: con 3 reti tra i due ritiri, il gigante piemontese è stato il capocannoniere del precampionato, confermando con i numeri le doti per le quali il Napoli aveva creduto in lui.
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