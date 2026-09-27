Napoli chiama Lucca: lavoro e sacrificio, ma ora serve il gol

L'impegno di Lucca

- Provaci ancora, Lucca . Perché il gol prima o poi arriverà, ma nel frattempo c’è tutto il resto: lavoro, sacrificio e la feroce volontà di mettersi al servizio della squadra e di togliersi di dosso un macigno enorme. Anche a Firenze, nei 32 minuti giocati: pressione sui portatori di palla viola, duelli fisici sulla trequarti e giocate generose, spingendosi al limite del fallo pur di spezzare la manovra avversaria. Non è bastato per ritrovare la gioia personale che manca da tempo in gare ufficiali, ma è servito per incassare i complimenti pubblici del tecnico che solo pochi giorni prima l’aveva bacchettato per l’ultima palla contro il Bologna. In Toscana, insomma, è arrivata un’attestazione di stima fondamentale per un attaccante che deve nutrire la propria crescita con la fiducia dell’ambiente.

L’atteggiamento con cui Lucca sta affrontando questa fase racconta di un giocatore trasformato nello spirito, più maturo e consapevole del proprio ruolo. Un cambio di passo figlio della parentesi in prestito al Nottingham Forest. L’esperienza in Inghilterra non è stata fortunata per numeri e minutaggio complessivo, ma gli ha permesso di misurarsi con l’intensità della Premier League, per tutti il campionato più competitivo al mondo. Un bagaglio tornato prezioso fin dal raduno estivo: con 3 reti tra i due ritiri, il gigante piemontese è stato il capocannoniere del precampionato, confermando con i numeri le doti per le quali il Napoli aveva creduto in lui.