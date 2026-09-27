De Bruyne Olimpico, il Napoli sorride: lezioni di vero calcio contro l’Italia
NAPOLI - King Kev ha indossato di nuovo la corona, ricordando a tutti di quale pasta sia fatto quando gli si concede la libertà di inventare. Nella cornice dell’Olimpico, Kevin De Bruyne ha festeggiato la sua 125ª presenza con la maglia del Belgio regalando una lezione di calcio d'autore: accelerazioni, visione periferica e un dominio tecnico assoluto negli ultimi trenta metri. Posizionato alle spalle della punta centrale nel tridente dei Diavoli Rossi, KDB ha spadroneggiato sfruttando quegli spazi ampi che il campionato italiano gli nega sistematicamente. Un segnale forte che rimbalza direttamente sulle pagine azzurre: il talento è puro e intatto, ma per vederlo brillare con continuità anche nel Napoli serve il perfetto incastro tra forma fisica e soluzioni tattiche.
Le soluzioni tattiche per De Bruyne
La collocazione tra le linee usata da Van Bommel a Roma non è troppo diversa da quella teorizzata da Max Allegri nelle ultime partite. Aspettando McTominay, l’impianto tattico azzurro fondato sul «doppio play» - con la coesistenza di Gilmour e Lobotka - nasce proprio per sollevare De Bruyne dai compiti di ripiegamento e permettergli di agire con più serenità da rifinitore puro, cercando di essere il collante perfetto tra le due fasi. La differenza sostanziale vista all’Olimpico è legata alla libertà di manovra: contro le difese della Serie A, chiuse e feroci nei raddoppi di marcatura, Kevin fatica a trovare la mattonella pulita. All’Olimpico, complici ritmi diversi e un’aggressività meno incisiva, quella della prima Italia mandata in campo da Mancini, il belga ha avuto il tempo di stoppare, alzare la testa e calibrare a dovere l’imbucata.
Di Lorenzo incorona De Bruyne
Il confronto con il rendimento in nazionale nasce dalle legittime attese dell’ambiente napoletano sulla stagione dell’ex Manchester City. Società e tifosi si aspettano da lui un ruolo da trascinatore assoluto. L’avvio era stato promettente, bagnato subito da gol e assist alla prima giornata contro il Genoa, nel successo per 0-2 degli azzurri, ma il prosieguo ha evidenziato qualche fisiologico passaggio a vuoto. Le ragioni affondano le radici nella preparazione estiva: De Bruyne è rientrato a Castel Volturno soltanto il 5 agosto, al termine delle vacanze post-Mondiale, terminato per il Belgio il 10 luglio dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro la Spagna poi vincitrice. Un lieve ritardo di condizione che ne ha condizionato il ritmo gara, portando Allegri a gestirlo con prudenza: appena tre le titolarità sulle sei gare stagionali fin qui disputate, contro Arsenal in Champions League, Bologna e Fiorentina in campionato. A fare da scudo intorno al compagno ci ha pensato immediatamente il capitano, Giovanni Di Lorenzo, intervenuto venerdì sera al termine della sfida dell’Olimpico: "È un giocatore fenomenale, importante. Io ho la fortuna di vederlo allenarsi ogni giorno. Ha una qualità importantissima. Nessuno può mettere in discussione il valore di De Bruyne". Parole da leader per proteggere un patrimonio tecnico che il Napoli attende a pieni ranghi. Nel frattempo, il Belgio se lo gode: la romantica storia coi Diavoli Rossi, pur senza titoli, dopo 125 presenze continua ancora.
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