De Bruyne Olimpico, il Napoli sorride: lezioni di vero calcio contro l’Italia

NAPOLI - King Kev ha indossato di nuovo la corona, ricordando a tutti di quale pasta sia fatto quando gli si concede la libertà di inventare. Nella cornice dell’Olimpico, Kevin De Bruyne ha festeggiato la sua 125ª presenza con la maglia del Belgio regalando una lezione di calcio d'autore: accelerazioni, visione periferica e un dominio tecnico assoluto negli ultimi trenta metri. Posizionato alle spalle della punta centrale nel tridente dei Diavoli Rossi, KDB ha spadroneggiato sfruttando quegli spazi ampi che il campionato italiano gli nega sistematicamente. Un segnale forte che rimbalza direttamente sulle pagine azzurre: il talento è puro e intatto, ma per vederlo brillare con continuità anche nel Napoli serve il perfetto incastro tra forma fisica e soluzioni tattiche.

Serie A Le pagelle di Fiorentina-Napoli: Dragusin cancella Hojlund, Rrahmani doma Pellegrino Guarda la gallery Le soluzioni tattiche per De Bruyne La collocazione tra le linee usata da Van Bommel a Roma non è troppo diversa da quella teorizzata da Max Allegri nelle ultime partite. Aspettando McTominay, l’impianto tattico azzurro fondato sul «doppio play» - con la coesistenza di Gilmour e Lobotka - nasce proprio per sollevare De Bruyne dai compiti di ripiegamento e permettergli di agire con più serenità da rifinitore puro, cercando di essere il collante perfetto tra le due fasi. La differenza sostanziale vista all’Olimpico è legata alla libertà di manovra: contro le difese della Serie A, chiuse e feroci nei raddoppi di marcatura, Kevin fatica a trovare la mattonella pulita. All’Olimpico, complici ritmi diversi e un’aggressività meno incisiva, quella della prima Italia mandata in campo da Mancini, il belga ha avuto il tempo di stoppare, alzare la testa e calibrare a dovere l’imbucata.