Lobotka l’uomo in più della mediana: è il nuovo Modric di Allegri

Lo slovacco è l'insostituibile del centrocampo del Napoli: con Anguissa e McTominay ai box, è diventato un leader
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Fabio Tarantino
Fabio Tarantino

4 min

Pubblicato il 28.09.2026, 09:17

napoliLobotkaModric
NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra
NAPOLI - Capita anche solo per curiosità di frugare tra le statistiche e in quasi tutte le voci Lobotka c'è. E la stagione di riferimento o l'allenatore di turno fa poca differenza. Anche quest'anno Stani è primo in molti elenchi tra chilometri percorsi, palle recuperate, precisione passaggi, numeri di tocchi in verticale. Il play di Spalletti e poi di Conte è oggi l'architetto del centrocampo di Allegri. Un giocatore indispensabile - quarto per minuti in campo e sempre titolare in stagione - e anche l'unico superstite del centrocampo tricolore che ha perso Anguissa e McTominay. Entrambi lavorano per il rientro. Lobo li aspetta, intanto si è sistemato accanto a Gilmour, alleato prezioso ora che il Napoli è disegnato con il doppio play, una delle tante soluzioni tattiche in cui Stani riesce comunque a riconoscersi. 
Età media delle squadre schierate in Serie A: Napoli la più vecchia, il Como sorprende
Guarda la gallery

Lobotka alla Modric

Lobo è il Modric di Allegri, paragone non casuale per diversi motivi, ad esempio perché Luka lo scorso anno era il faro della manovra del Milan e poi perché ispira da sempre il calcio di Stani, ora impegnato con la sua Slovacchia per la Nations League. Dopo la partita contro la Moldavia, domani toccherà sfidare il Kazakhstan. Poi Isole Faroe e ancora Moldavia. Ci sarà tempo per pensare al Napoli e al Frosinone. E per tornare a fare il Modric, suo idolo mai nascosto. Simili nel modo d'intendere il ruolo di regista e nella capacità di essere centrali nel cuore della manovra e nel racconto della partita. Ognuno a suo modo e col suo stile, chiaro, sin da quando erano rivali in Liga, Real-Celta per iniziare a specchiarsi. Allegri ha scoperto presto a Napoli quanto sia fondamentale avere Lobo al suo fianco. C'è un motivo se da anni è il titolarissimo di ogni suo allenatore. I due scudetti portano anche la sua firma. Oggi il peso della sua presenza è ancora più evidente con il centrocampo orfano di interpreti di spicco. Eppure Lobo riesce comunque a riconoscersi in quest'altro modulo, in quest'altro Napoli, con Billy al suo fianco, De Bruyne a fungere da play aggiunto ma come trequartista e con un gruppo che sta cercando di cambiare pelle. 

Lobotka e le soluzioni tattiche del Napoli

Regista nel 4-3-3 o centrale nel 4-2-3-1, per Lobotka fa poca differenza. Con quest'ultimo vestito tattico ha trovato col Bologna la sua quarta rete in assoluto al Napoli. Inserimento vincente in area su assist di Favasuli da destra. Un gol da centravanti navigato, lui che sa far tutto ma che col gol ha una confidenza prudente. Preferisce dedicarsi ad altro rinunciando a qualche sortita offensiva in più. Il gol nel suo calcio è una sorta di accessorio, ha altre doti che spiccano, sa far girar la squadra come pochi, è abile nel pressing e nel recupero, ha senso della posizione e capacità di smistare nel breve, nel tocco corto e poi quando ha la palla tra i piedi difficilmente riesci a frenarlo. Con le sue finte di corpo, ormai marchio di fabbrica, ti manda ovunque ma mai dove finisce lui. Arma in più per eludere pressing soffocanti o anche solo per costruirsi una luce da cui andare. Allegri gli ha subito affidato le chiavi del Napoli e sa che difficilmente le perderà. Aspettando i rinforzi. McT e Frank. Per ora, con Billy e KDB, c'è comunque feeling e quella confidenza tipica di chi sa sentirsi a casa accanto a chiunque . 

 

Tutte le news
Napoli

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS