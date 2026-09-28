Lobotka l’uomo in più della mediana: è il nuovo Modric di Allegri

Lobotka alla Modric

- Capita anche solo per curiosità di frugare tra le statistiche e in quasi tutte le voci Lobotka c'è. E la stagione di riferimento o l'allenatore di turno fa poca differenza. Anche quest'anno Stani è primo in molti elenchi tra chilometri percorsi, palle recuperate, precisione passaggi, numeri di tocchi in verticale.è oggi l'architetto del centrocampo di Allegri. Un giocatore indispensabile - quarto per minuti in campo e sempre titolare in stagione - e anche l'unico superstite del centrocampo tricolore che ha perso. Entrambi lavorano per il rientro. Lobo li aspetta, intanto si è sistemato accanto a Gilmour, alleato prezioso ora che il Napoli è disegnato con il doppio play, una delle tante soluzioni tattiche in cui Stani riesce comunque a riconoscersi.

Lobo è il Modric di Allegri, paragone non casuale per diversi motivi, ad esempio perché Luka lo scorso anno era il faro della manovra del Milan e poi perché ispira da sempre il calcio di Stani, ora impegnato con la sua Slovacchia per la Nations League. Dopo la partita contro la Moldavia, domani toccherà sfidare il Kazakhstan. Poi Isole Faroe e ancora Moldavia. Ci sarà tempo per pensare al Napoli e al Frosinone. E per tornare a fare il Modric, suo idolo mai nascosto. Simili nel modo d'intendere il ruolo di regista e nella capacità di essere centrali nel cuore della manovra e nel racconto della partita. Ognuno a suo modo e col suo stile, chiaro, sin da quando erano rivali in Liga, Real-Celta per iniziare a specchiarsi. Allegri ha scoperto presto a Napoli quanto sia fondamentale avere Lobo al suo fianco. C'è un motivo se da anni è il titolarissimo di ogni suo allenatore. I due scudetti portano anche la sua firma. Oggi il peso della sua presenza è ancora più evidente con il centrocampo orfano di interpreti di spicco. Eppure Lobo riesce comunque a riconoscersi in quest'altro modulo, in quest'altro Napoli, con Billy al suo fianco, De Bruyne a fungere da play aggiunto ma come trequartista e con un gruppo che sta cercando di cambiare pelle.