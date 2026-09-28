Lobotka l’uomo in più della mediana: è il nuovo Modric di Allegri
Lobotka alla Modric
Lobo è il Modric di Allegri, paragone non casuale per diversi motivi, ad esempio perché Luka lo scorso anno era il faro della manovra del Milan e poi perché ispira da sempre il calcio di Stani, ora impegnato con la sua Slovacchia per la Nations League. Dopo la partita contro la Moldavia, domani toccherà sfidare il Kazakhstan. Poi Isole Faroe e ancora Moldavia. Ci sarà tempo per pensare al Napoli e al Frosinone. E per tornare a fare il Modric, suo idolo mai nascosto. Simili nel modo d'intendere il ruolo di regista e nella capacità di essere centrali nel cuore della manovra e nel racconto della partita. Ognuno a suo modo e col suo stile, chiaro, sin da quando erano rivali in Liga, Real-Celta per iniziare a specchiarsi. Allegri ha scoperto presto a Napoli quanto sia fondamentale avere Lobo al suo fianco. C'è un motivo se da anni è il titolarissimo di ogni suo allenatore. I due scudetti portano anche la sua firma. Oggi il peso della sua presenza è ancora più evidente con il centrocampo orfano di interpreti di spicco. Eppure Lobo riesce comunque a riconoscersi in quest'altro modulo, in quest'altro Napoli, con Billy al suo fianco, De Bruyne a fungere da play aggiunto ma come trequartista e con un gruppo che sta cercando di cambiare pelle.
Lobotka e le soluzioni tattiche del Napoli
Regista nel 4-3-3 o centrale nel 4-2-3-1, per Lobotka fa poca differenza. Con quest'ultimo vestito tattico ha trovato col Bologna la sua quarta rete in assoluto al Napoli. Inserimento vincente in area su assist di Favasuli da destra. Un gol da centravanti navigato, lui che sa far tutto ma che col gol ha una confidenza prudente. Preferisce dedicarsi ad altro rinunciando a qualche sortita offensiva in più. Il gol nel suo calcio è una sorta di accessorio, ha altre doti che spiccano, sa far girar la squadra come pochi, è abile nel pressing e nel recupero, ha senso della posizione e capacità di smistare nel breve, nel tocco corto e poi quando ha la palla tra i piedi difficilmente riesci a frenarlo. Con le sue finte di corpo, ormai marchio di fabbrica, ti manda ovunque ma mai dove finisce lui. Arma in più per eludere pressing soffocanti o anche solo per costruirsi una luce da cui andare. Allegri gli ha subito affidato le chiavi del Napoli e sa che difficilmente le perderà. Aspettando i rinforzi. McT e Frank. Per ora, con Billy e KDB, c'è comunque feeling e quella confidenza tipica di chi sa sentirsi a casa accanto a chiunque .
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