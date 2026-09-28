Badia e Favasuli, il mercato estivo del Napoli fa centocinque
Centocinque minuti di mercato aspettando che la stagione entri nel vivo. Sono quelli trascorsi in campo da Badiashile e Favasuli, i due volti nuovi del Napoli targato Max Allegri arrivati nell'estate del gruppo blindato e del mercato come spazio in cui il Napoli ha scelto di far poco, quanto riteneva opportuno, aggiungendo alla rosa appena due tasselli per rinforzare la difesa e le corsie esterne. C'è grande attesa per Benoit Badiashile, il centrale scelto nei giorni in cui si allungava la lista degli indisponibili: da Buongiorno a Marianucci, passando per Beukema frenato da un problema al tendine ormai ampiamente superato ma che aveva condizionato la sua estate.
Napoli, è l'ora di Badiashile
Serviva un altro difensore per completare il reparto e la scelta del ds Manna è ricaduta sul centrale ex Monaco e di proprietà del Chelsea, anni 25, arrivato al Napoli in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. Un potenziale investimento o semplicemente un'opportunità di mercato: dipenderà tutto dal suo rendimento e della sua stagione. Al momento il giudizio non può che essere sospeso. Pochi i dieci minuti in cui è sceso in campo. Esordio di fuoco al Meazza contro l'Inter. Dentro all'ottantesimo e superato di testa da Thuram in occasione del 2-2 nel momento di maggior spinta offensiva della squadra di Chivu. Da allora, solo panchina per Badiashile. Verrà presto il suo momento. Allegri sta dando fiducia a Rafa Marin accanto a Rrahmani: la coppia fissa della difesa. Sempre titolari dall'inizio in ogni partita. E. Badiashile è stato corteggiato a lungo, è stato scelto per le sue doti fisiche e atletiche. Aveva fatto benissimo al Monaco, non si è confermato al Chelsea - anche perché frenato da alcuni problemi fisici - ma all'età di 25 anni è ancora nel pieno della sua espressione calcistica. Il Napoli si augura possa rivelarsi utile e subito decisivo. E ora inizierà il lungo tour de force con nove partite tra una sosta e l'altra e dunque tante occasioni per provare a mettersi in mostra. E anche per cancellare l'esordio di Milano. I tifosi lo aspettano.
Favasuli pronto, Allegri ci punta
Impatto diverso e anche già più chance in stagione per Costantino Favasuli, anni 22, ora impegnato con l'Under 21 di Baldini per le qualificazioni europee e già protagonista contro il Bologna con l'assist decisivo per Lobotka. In totale per lui 95 minuti divisi in tre spezzoni: esordio contro l'Arsenal al Maradona, bis sempre a Fuorigrotta e poi in campo nel secondo tempo contro la Fiorentina con gol sfiorato di testa e miracolo di De Gea. Allegri lo sta utilizzando alto a destra alternandolo a Politano ma sa bene che Favasuli - pagato 7 milioni in totale - è un jolly utile anche a sinistra e può agire come terzino a quattro o esterno puro di centrocampo, come al Catanzaro, a seconda dei casi e delle necessità. Ci sarà tempo per scoprirlo, per scoprire entrambi. E aumenterà anche il minutaggio complessivo del mercato estivo.
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