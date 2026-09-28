Badia e Favasuli, il mercato estivo del Napoli fa centocinque

Napoli, è l'ora di Badiashile

Serviva un altro difensore per completare il reparto e la scelta del ds Manna è ricaduta sul centrale ex Monaco e di proprietà del Chelsea, anni 25, arrivato al Napoli in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. Un potenziale investimento o semplicemente un'opportunità di mercato: dipenderà tutto dal suo rendimento e della sua stagione. Al momento il giudizio non può che essere sospeso. Pochi i dieci minuti in cui è sceso in campo. Esordio di fuoco al Meazza contro l'Inter. Dentro all'ottantesimo e superato di testa da Thuram in occasione del 2-2 nel momento di maggior spinta offensiva della squadra di Chivu. Da allora, solo panchina per Badiashile. Verrà presto il suo momento. Allegri sta dando fiducia a Rafa Marin accanto a Rrahmani: la coppia fissa della difesa. Sempre titolari dall'inizio in ogni partita. E. Badiashile è stato corteggiato a lungo, è stato scelto per le sue doti fisiche e atletiche. Aveva fatto benissimo al Monaco, non si è confermato al Chelsea - anche perché frenato da alcuni problemi fisici - ma all'età di 25 anni è ancora nel pieno della sua espressione calcistica. Il Napoli si augura possa rivelarsi utile e subito decisivo. E ora inizierà il lungo tour de force con nove partite tra una sosta e l'altra e dunque tante occasioni per provare a mettersi in mostra. E anche per cancellare l'esordio di Milano. I tifosi lo aspettano.