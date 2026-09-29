Hojlund decisivo con la Danimarca: ora anche il Napoli deve aiutarlo a segnare

La sosta gli sta facendo bene. E non è ancora finita. Rasmus Hojlund ha già trovato un gol e propiziato un’altra rete nelle prime due partite con la Danimarca , ma avrà ancora due occasioni per continuare a crescere: giovedì 1 ottobre arriverà il Portogallo , poi domenica 4 ci sarà il ritorno contro il Galles , questa volta a Cardiff . Quattro partite in totale, un piccolo percorso dentro la sosta che può restituire ad Allegri un centravanti diverso da quello visto nelle prime settimane al Napoli . Il tecnico osserva da lontano , felice dei segnali che arrivano dal suo centravanti , ancora fermo a due gol in azzurro ma finalmente tornato a vivere con maggiore continuità l’ area di rigore .

Hojlund, di testa

La fotografia più significativa è arrivata giovedì scorso da Oslo. Contro la Norvegia, Hojlund ha avuto due occasioni di testa e una l’ha trasformata nel gol del momentaneo 2-2. Due palloni arrivati nella zona in cui un centravanti deve farsi trovare, due situazioni che a Napoli non gli sono capitate con la stessa frequenza. Il danese ha struttura, elevazione, capacità di attaccare il pallone: finora, però, sono stati pochi i cross arrivati sulla sua testa. In nazionale ha trovato anche questo tipo di soluzione e ha risposto presente. Non è soltanto una questione di gol, ma di presenza. Il problema emerso nelle prime settimane al Napoli era stato soprattutto questo. Aveva segnato due volte, contro Como e Inter, ma entrambe le reti erano arrivate da fuori area. Gol belli, costruiti anche grazie alle sue qualità individuali, ma lontani da quella zona nella quale un centravanti deve poter incidere con maggiore continuità. Nelle prime sei partite aveva toccato appena 15 palloni nell’area avversaria: un dato che spiega la sua difficoltà a essere coinvolto negli ultimi sedici metri. Non è un attaccante che ha sprecato decine di occasioni: è un attaccante che, troppo spesso, quelle occasioni non le ha avute.