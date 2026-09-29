Napoli fragile nei momenti decisivi: ecco cosa chiede Allegri per evitare i blackout

Una sorta di blackout sul più bello, quando ancora s'avvertiva la scia della felicità di un gol, mentre serviva tenere alta l'asticella dell'attenzione. Tre dei cinque gol subiti dal Napoli in campionato (sei complessivi in stagione con quello di Ødegaard dell'Arsenal in Champions) sono arrivati in momenti in cui la partita richiedeva una soglia di concentrazione elevata. Anche su questo aspetto sta lavorando Allegri durante la sosta, aspettando il Frosinone, quando sarà il momento di ripartire (10 ottobre) e con il calendario che presenterà partite ogni tre giorni.

Dietro il Napoli di Max deve crescere Il Napoli aveva salutato il campionato con il veleno richiesto da Allegri al Franchi, chiaro riferimento alla cattiveria per concretizzare le occasioni avute ed essere più cinici. Ma anche dietro il Napoli di Max deve crescere. La cattiveria invocata riguardava anche il comportamento nella propria area di rigore. Soprattutto nelle letture dei momenti chiave delle partite. Perché nel calcio, ogni sfida vive di intervalli. Bisogna saper soffrire e stringere i denti sapendo poi di poter rispondere quando si avrà di nuovo il vento a favore. Tre gli episodi emersi in questo avvio di stagione.