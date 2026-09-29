Stadio Maradona, stanziati 50 milioni: "Napoli pronta per Euro 2032"

Napoli e lo stadio Maradona sono pronti a candidarsi per Euro 2032 . La Giunta comunale, su volontà del Sindaco Gaetano Manfredi , nelle ultime ore ha autorizzato con delibera apposita l'impiego di 50 milioni di euro , da risorse finanziarie comunali, per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Fuorigrotta.

Le risorse stanziate dal Comune di Napoli per il rifacimento dello stadio "Diego Armando Maradona" si aggiungono ai 150 milioni di euro garantiti dalla Regione Campania , tramite il Cipess. Semaforo verde, dunque, per quanto concerne la copertura economica dell'intervento , nel rispetto del cronoprogramma richiesto dalle autorità calcistiche. "Lo stadio Diego Armando Maradona - si legge nella nota diffusa nella mattinata odierna - rappresenta, per la città di Napoli, un luogo d'aggregazione, un patrimonio di intere generazioni e un'infrastruttura sportiva che fa della sua storia un punto di forza. È la casa della squadra della città, sede di importanti momenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, reduci da due scudetti negli ultimi tre anni".

Proprio per il suo valore, la Giunta Comunale ha approvato con distinti provvedimenti gli indirizzi per la progettazione dei lavori finalizzati alla riqualificazione e all'ammodernamento dello stadio. Nell'aprile 2026, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Napoli per la realizzazione di interventi strategici per la città e per lo stadio Maradona. Ora si attende la conclusione dell'iter previsto da Figc e Uefa. L'obiettivo è, chiaramente, Euro 2032.