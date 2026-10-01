Napoli, da Anguissa a Lobotka e De Bruyne: per Allegri è tempo di scelte

Il camerunese libero a giugno, per lo slovacco e il belga il club ha in mano un’opzione. McTominay ha due anni 
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Fabio Tarantino
Fabio Tarantino

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Pubblicato il 01.10.2026, 08:07

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NAPOLI - Cinque scudetti il cui destino oggi è sospeso e rischia di cambiare la prospettiva: presto se ne parlerà al passato o ancora al presente? Perché il tempo avanza, la sabbia della clessidra scende e certi contratti si avvicinano alla scadenza. Quelli di Anguissa, Lobotka e McTominay non sono poi così lunghi, stesso discorso per De Bruyne. Il centrocampo del Napoli è a un bivio, rivoluzione prossima o nuove conferme e fumate bianche in arrivo? Non è (ancora) maturo il tempo delle scelte definitive, ma ogni settimana che passa, ora, ha un peso differente. Anguissa, dei quattro, è quello più vicino alla scadenza: 2027. È lo stesso anno di Lobotka e De Bruyne, ma esiste per entrambi opzione di rinnovo per un’altra stagione. Per Scott, invece, la scadenza è fissata nel 2028. C’è un margine diverso di riflessioni, per McT.

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Situazione McTominay

Le trattative con gli agenti erano partite da mesi. La volontà è comune, proseguire insieme, ma bisogna trovare l’accordo. In estate le distanze non erano poi così ridotte, anzi. L’entourage di McT aveva chiesto un rinnovo con aumento di altri due anni, fino al 2030, a 8-9 milioni di euro a stagione, cifra fuori budget per il club. «Non è semplice, ma ci stiamo provando», aveva svelato il ds Manna prima di Inter-Napoli il 5 settembre a proposito del rinnovo di Scott, Mvp della Serie A 2024-25, uomo scudetto con Conte. Poi l’attenzione si è spostata altrove, il giocatore a inizio mese è stato operato dopo l’aritmia cardiaca benigna e ora aspetta di ottenere l’idoneità sportiva per tornare in campo dopo la sosta. E per il rinnovo le parti si riaggiorneranno. Di sicuro, non è cambiata la volontà comune: il giocatore a Napoli sta bene e il club vorrebbe blindarlo, ma a determinate condizioni. Bisognerà avvicinarsi in qualche modo. C’è ancora un po’ di tempo. 

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