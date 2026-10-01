Napoli, da Anguissa a Lobotka e De Bruyne: per Allegri è tempo di scelte

NAPOLI - Cinque scudetti il cui destino oggi è sospeso e rischia di cambiare la prospettiva: presto se ne parlerà al passato o ancora al presente? Perché il tempo avanza, la sabbia della clessidra scende e certi contratti si avvicinano alla scadenza. Quelli di Anguissa, Lobotka e McTominay non sono poi così lunghi, stesso discorso per De Bruyne. Il centrocampo del Napoli è a un bivio, rivoluzione prossima o nuove conferme e fumate bianche in arrivo? Non è (ancora) maturo il tempo delle scelte definitive, ma ogni settimana che passa, ora, ha un peso differente. Anguissa, dei quattro, è quello più vicino alla scadenza: 2027. È lo stesso anno di Lobotka e De Bruyne, ma esiste per entrambi opzione di rinnovo per un’altra stagione. Per Scott, invece, la scadenza è fissata nel 2028. C’è un margine diverso di riflessioni, per McT.