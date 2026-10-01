Infortuni Napoli, Allegri paga il conto: l'analisi completa

NAPOLI - Le assenze fanno 27. È il conto delle partite saltate complessivamente dai giocatori del Napoli per infortunio dall’inizio della stagione. Un numero che racconta quanto l’emergenza abbia inciso sul lavoro di Max Allegri, costretto a ridisegnare continuamente uomini, soluzioni e gerarchie. Non è un dato ancora fuori scala se rapportato all’intero cammino stagionale e a quello tragico dell’anno scorso, ma finora è risultato comunque pesante per la concentrazione delle indisponibilità in alcuni reparti chiave.

Napoli, la situazione in difesa In cima alla lista ci sono Buongiorno e Marianucci, entrambi a quota 6 gare saltate. Dodici assenze complessive per due difensori centrali su cui il club aveva puntato molto. Buongiorno, dopo l’intervento chirurgico alla radice del menisco mediale del ginocchio destro, non tornerà a disposizione prima del 2027. Marianucci, invece, si avvicina al rientro dopo la lesione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro: per lui la sosta rappresenta l’ultimo tratto verso il rientro in gruppo. Il peso del doppio stop ha costretto Allegri agli straordinari tattici: Rrahmani ha garantito continuità da perno fisso, Rafa Marin ha trovato maggior spazio e nel frattempo è arrivato Badiashile per allungare le rotazioni, finora non sempre complete tra gli altri centrali, vedi Beukema, mai impiegato anche per un ritardo di condizione.