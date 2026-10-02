Napoli sconfitto dall'Avellino nell'allenamento congiunto: in campo tanti Primavera

Nel corso di questa maxi-sosta per le nazionali molte squadre stanno organizzando dei test per mantenersi attive. Questo è il caso anche del Napoli di Allegri, che a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto contro l'Avellino, che ha vinto con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Venturi e Di Maggio.

Napoli, nell'allenamento contro l'Avellino una formazione molto rimaneggiato Allegri ha mandato in campo una squadra molto rimaneggiata, considerate le molte assenze dovute ai giocatori impegnati con le rispettive nazionali e altri, come McTominay, Alisson, Anguissa, Meret, Marianucci e Spinazzola, alle prese con il recupero dagli infortuni. Il Napoli ha così schierato molti calciatori appartenenti alla rosa della Primavera (sotto gli occhi vigili anche del tecnico Antonio Nocerino), potendo usufruire, tra i giocatori della prima squadra, solo di Lucca, Badiashile, Rrahmani, Marin, Beukema, Contini, Neres e Politano.