Napoli sconfitto dall'Avellino nell'allenamento congiunto: in campo tanti Primavera
Nel corso di questa maxi-sosta per le nazionali molte squadre stanno organizzando dei test per mantenersi attive. Questo è il caso anche del Napoli di Allegri, che a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto contro l'Avellino, che ha vinto con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Venturi e Di Maggio.
Napoli, nell'allenamento contro l'Avellino una formazione molto rimaneggiato
Allegri ha mandato in campo una squadra molto rimaneggiata, considerate le molte assenze dovute ai giocatori impegnati con le rispettive nazionali e altri, come McTominay, Alisson, Anguissa, Meret, Marianucci e Spinazzola, alle prese con il recupero dagli infortuni. Il Napoli ha così schierato molti calciatori appartenenti alla rosa della Primavera (sotto gli occhi vigili anche del tecnico Antonio Nocerino), potendo usufruire, tra i giocatori della prima squadra, solo di Lucca, Badiashile, Rrahmani, Marin, Beukema, Contini, Neres e Politano.
Decidono Venturi e Di Maggio
Ad avere la meglio in termini di risultato al termine dell'allenamento congiunto è stata la squadra di Alessandro Nesta, che hanno trovato le reti nel corso del secondo tempo grazie a Venturi e Di Maggio. Il Napoli alla ripresa del campionato affronterà al Maradona il Frosinone di Alvini, con la gara in programma sabato 10 ottobre alle 20:45.
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