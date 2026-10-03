McTominay, ci siamo: arriva il momento della verità al Napoli. E Allegri freme

La data da cerchiare in rosso sul calendario è martedì 6 ottobre . Sarà quello il momento della verità per Scott McTominay , il giorno in cui la prudenza medica lascerà il campo al verdetto decisivo. Lo scozzese si sottoporrà al test d’idoneità sportiva, il passaggio formale e sostanziale per ottenere il semaforo verde dopo l’intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre in Inghilterra. Soltanto in caso di esito positivo il centrocampista potrà riaggregarsi al gruppo e consentire a Max Allegri di valutare un’eventuale convocazione per la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre al Maradon a. Un conto alla rovescia lungo tre giorni, quelli che separano lo scozzese da una svolta attesa circa un mese.

Il recupero di McTominay: ecco come va

Il programma stilato dallo staff medico e dai preparatori azzurri procede con estrema cautela, senza alcuna forzatura. Dopo il necessario periodo di riposo post-operatorio, McTominay ha intrapreso una tabella di riatletizzazione personalizzata per riavvicinarsi gradualmente ai ritmi della squadra. Nei giorni scorsi lo scozzese ha alternato il lavoro di forza in palestra alle prime uscite sul campo, incrementando in maniera progressiva i carichi di lavoro. La linea guida è rimasta identica anche nell’allenamento congiunto svolto ieri a Castel Volturno contro l’Avellino: mentre i compagni erano impegnati nel test sul terreno di gioco, McT ha proseguito il proprio percorso individuale lavorando a parte insieme agli altri sei compagni attualmente in fase di recupero.