Napoli, l'infortunio di Favasuli: ora rischia 2 mesi

Un o stop arrivato sul più bello, proprio quando le sue quotazioni erano in piena ascesa. L’infortunio di Costantino Favasuli frena la corsa di una delle sorprese più liete dell'inizio di stagione del Napoli. L’esterno azzurro ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia Under 21 e dovrà fermarsi per quasi due mesi, tornando a disposizione dopo la sosta delle nazionali di novembre. Una tegola per Allegri, che sulla corsia di destra aveva trovato un’arma imprevedibile, capace di spaccare le partite con freschezza.

Infortunio sul più bello Il ko pesa anche per la tempistica. Favasuli si era ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni, dimostrando personalità e un impatto immediato ogni volta che è stato chiamato in causa. Già a referto con un assist, l’ex Catanzaro era diventato una soluzione preziosa a gara in corso. È successo contro il Bologna e, in parte, anche a Firenze, dove il suo ingresso aveva dato vivacità alla manovra. Ora Allegri perde una delle alternative più dinamiche proprio alla vigilia di un mese fitto di impegni. Il riferimento a destra, nei quattro di difesa, è sempre Di Lorenzo. Sulla fascia offensiva, Politano resta la prima scelta, con David Neres come vera alternativa. Ma rispetto a Favasuli, impegnato più alto quando è stato chiamato in causa, cambia il tipo di soluzione: meno gamba e profondità, più qualità nell’uno contro uno e nella gestione del pallone.