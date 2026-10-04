Napoli, l'infortunio di Favasuli: ora rischia 2 mesi
Un o stop arrivato sul più bello, proprio quando le sue quotazioni erano in piena ascesa. L’infortunio di Costantino Favasuli frena la corsa di una delle sorprese più liete dell'inizio di stagione del Napoli. L’esterno azzurro ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia Under 21 e dovrà fermarsi per quasi due mesi, tornando a disposizione dopo la sosta delle nazionali di novembre. Una tegola per Allegri, che sulla corsia di destra aveva trovato un’arma imprevedibile, capace di spaccare le partite con freschezza.
Infortunio sul più bello
Il ko pesa anche per la tempistica. Favasuli si era ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni, dimostrando personalità e un impatto immediato ogni volta che è stato chiamato in causa. Già a referto con un assist, l’ex Catanzaro era diventato una soluzione preziosa a gara in corso. È successo contro il Bologna e, in parte, anche a Firenze, dove il suo ingresso aveva dato vivacità alla manovra. Ora Allegri perde una delle alternative più dinamiche proprio alla vigilia di un mese fitto di impegni. Il riferimento a destra, nei quattro di difesa, è sempre Di Lorenzo. Sulla fascia offensiva, Politano resta la prima scelta, con David Neres come vera alternativa. Ma rispetto a Favasuli, impegnato più alto quando è stato chiamato in causa, cambia il tipo di soluzione: meno gamba e profondità, più qualità nell’uno contro uno e nella gestione del pallone.
Napoli, le ultime dall'infermeria
Favasuli si aggiunge a un gruppo di indisponibili che il Napoli sta progressivamente recuperando. Meret e Spinazzola sono vicini al rientro, così come Marianucci e Giovane. Per McTominay la data cerchiata in rosso resta quella di martedì, quando lo scozzese si sottoporrà al test d’idoneità sportiva: solo dopo Allegri potrà decidere se convocarlo per il Frosinone del 10 ottobre al Maradona. Restano invece da valutare Anguissa, fermato da un problema all’adduttore, e Alisson Santos, alle prese con una lesione del bicipite femorale. Più lungo il percorso di Buongiorno, che tornerà nel 2027 dopo l’intervento al ginocchio destro. Dopo il test congiunto con l’Avellino, Allegri ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa dei lavori è fissata per domani, quando scatterà la marcia d’avvicinamento alla sfida contro il Frosinone. Favasuli dovrà invece aspettare: per lui è appena iniziato un altro conto alla rovescia.
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