Napoli, emergenza continua: Olivera lascia il ritiro dell'Uruguay. Il comunicato ufficiale

Il terzino si è fermato nel corso di una seduta di allenamento: lieve lesione muscolare all'inguine
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2 min

Pubblicato il 05.10.2026, 08:05

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Brutte notizie per il Napoli. Alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche il nome di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un problema fisico. Il calciatore ha deciso di rientrare in Italia. Dopo il ko di Favasuli con l'Under 21, Massimiliano Allegri deve fare i conti con un'altra brutta notizia.

L'infortunio di Olivera

Olivera si è fermato nel corso di un allenamento con l'Uruguay effettuato nel weekend. Gli accertamenti effettuati dalla federazione sudamericana hanno evidenziato una lieve lesione muscolare all'inguine. Un'altra pessima notizia per il Napoli, costretto a fare i conti con diversi infortuni dall'inizio della stagione.

Olivera, la nota dell'Uruguay

"Il calciatore del Napoli - si legge in una nota - ha avvertito un disturbo all'inguine durante l'allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una lesione muscolare di lieve entità. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione".

 

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