Napoli, emergenza continua: Olivera lascia il ritiro dell'Uruguay. Il comunicato ufficiale

Brutte notizie per il Napoli . Alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche il nome di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un problema fisico. Il calciatore ha deciso di rientrare in Italia. Dopo il ko di Favasuli con l'Under 21 , Massimiliano Allegri deve fare i conti con un'altra brutta notizia.

Olivera si è fermato nel corso di un allenamento con l'Uruguay effettuato nel weekend. Gli accertamenti effettuati dalla federazione sudamericana hanno evidenziato una lieve lesione muscolare all'inguine . Un'altra pessima notizia per il Napoli, costretto a fare i conti con diversi infortuni dall'inizio della stagione.

Olivera, la nota dell'Uruguay

"Il calciatore del Napoli - si legge in una nota - ha avvertito un disturbo all'inguine durante l'allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una lesione muscolare di lieve entità. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione".