Le richieste di Allegri al Napoli: serve più cattiveria

Più cattiveria, davanti e dietro . È la richiesta che Max Allegri aveva fatto al Napoli dopo l’ 1-1 di Firenze , prima della sosta, indicando in una sola parola due dei problemi emersi in questo primo scorcio di stagione. « Cattiveria » in zona gol , per sfruttare meglio quello che la squadra costruisce, ma anche attenzione quando c’è da difendere un vantaggio. Perché il Napoli ha dimostrato di poter segnare , ma non sempre di saper gestire quello che succede subito dopo.

I momenti del Napoli

Tre volte, in particolare, gli azzurri hanno segnato e nel giro di pochi minuti hanno incassato la risposta degli avversari. È successo contro il Como, quando Hojlund ha firmato il gol dell’1-1 e Baturina ha riportato avanti i lombardi poco dopo. A San Siro il danese ha segnato il 2-0 contro l’Inter, ma Lautaro ha accorciato le distanze poco dopo. E a Firenze Jimenez ha trovato il pareggio all’inizio della ripresa, quando il Napoli avrebbe dovuto gestire con maggiore lucidità il vantaggio. Episodi diversi, ma con un denominatore comune: la difficoltà nel leggere alcuni momenti della partita. Quando si passa avanti bisogna saper rallentare, compattarsi, evitare di concedere subito campo e occasioni. Quelle amnesie che ogni tanto compaiono possono costare care, soprattutto a una squadra che non sempre riesce a produrre abbastanza per segnare più di una volta.