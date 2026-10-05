Le richieste di Allegri al Napoli: serve più cattiveria
Più cattiveria, davanti e dietro. È la richiesta che Max Allegri aveva fatto al Napoli dopo l’1-1 di Firenze, prima della sosta, indicando in una sola parola due dei problemi emersi in questo primo scorcio di stagione. «Cattiveria» in zona gol, per sfruttare meglio quello che la squadra costruisce, ma anche attenzione quando c’è da difendere un vantaggio. Perché il Napoli ha dimostrato di poter segnare, ma non sempre di saper gestire quello che succede subito dopo.
I momenti del Napoli
Tre volte, in particolare, gli azzurri hanno segnato e nel giro di pochi minuti hanno incassato la risposta degli avversari. È successo contro il Como, quando Hojlund ha firmato il gol dell’1-1 e Baturina ha riportato avanti i lombardi poco dopo. A San Siro il danese ha segnato il 2-0 contro l’Inter, ma Lautaro ha accorciato le distanze poco dopo. E a Firenze Jimenez ha trovato il pareggio all’inizio della ripresa, quando il Napoli avrebbe dovuto gestire con maggiore lucidità il vantaggio. Episodi diversi, ma con un denominatore comune: la difficoltà nel leggere alcuni momenti della partita. Quando si passa avanti bisogna saper rallentare, compattarsi, evitare di concedere subito campo e occasioni. Quelle amnesie che ogni tanto compaiono possono costare care, soprattutto a una squadra che non sempre riesce a produrre abbastanza per segnare più di una volta.
Il Napoli e l'attacco
L’altro lato del problema riguarda invece l'attacco. Il Napoli deve creare di più e soprattutto mettere Hojlund nelle condizioni di incidere maggiormente. Il danese ha segnato due gol in campionato, ma troppo spesso è rimasto lontano dalla zona in cui può essere più pericoloso. La squadra deve giocare più vicina al centravanti, accompagnarlo, aumentare la qualità delle occasioni. È il lavoro che attende Allegri alla ripresa. La cattiveria richiesta non è soltanto quella che serve per segnare, ma anche quella per difendere. Il Napoli dovrà imparare a fare entrambe le cose.
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