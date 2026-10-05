Il Napoli atteso da una scalata: nove gare in un mese per tornare al vertice

Si torna finalmente a fare sul serio, alle porte della settimana che condurrà alla ripresa del campionato e dunque della stagione. Si riparte oggi - da Castel Volturno - e Massimiliano Allegri e il suo Napoli hanno un doppio obiettivo in vista del prossimo tour de force, quello che comincerà sabato 10 ottobre, alle 20.45 al Maradona contro il Frosinone , per un totale di nove partite in meno di un mese, da una sosta all'altra, dalla squadra di Alvini alla Lazio , prima di doversi fermare di nuovo. Il Napoli attraverserà due competizioni, da una parte la Serie A e dall'altra la Champions e per entrambe l'ambizione coincide: guadagnar terreno e conquistare i punti necessari per avvicinarsi alla vetta e cominciare a costruire la propria classifica anche in Europa , dopo la sconfitta contro l'Arsenal all'esordio , per arrivare a quei dodici punti citati proprio da Allegri prima della gara contro i Gunners per conquistare la qualificazione al turno successivo.

In campionato il Napoli ripartirà dal nono posto in classifica, a meno cinque dal quarto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima edizione di Champions League , obiettivo minimo d'inizio stagione, e a sei dal primo posto e dunque dalla vetta, luoghi visitati e abitati per anni in passato con due scudetti in tre stagioni e il secondo posto dell'ultimo campionato. Ad Allegri sei partite e diciotto punti in palio, ora, per provare ad avvicinarsi alle prime posizioni. Vorrà riuscirci alla propria maniera, con un po' d'esperienza e le idee di queste settimane, con una squadra che dovrà crescere guardando a un calendario che, almeno sulla carta, non sarà particolarmente complesso - almeno all'inizio - dopo le montagne russe d'inizio stagione: dopo il Frosinone ci sarà il Venezia , poi però le insidie torneranno con Roma , Juve e Lazio e, subito dopo i giallorossi, la trasferta di Monza che sarà comunque una di quelle partite-trappola da affrontare nel modo giusto.

Champions League, il calendario del Napoli a ottobre

In Champions l'obiettivo sarà cominciare a muoversi lasciando la casella "zero" dei punti dopo il ko in casa contro l'Arsenal di Arteta. Inizierà dal Villarreal, il 13 ottobre, il vero cammino del Napoli nella fase campionato, sette partite e ventuno punti in palio per arrivare (almeno) ai playoff, obiettivo dichiarato dopo il trentesimo posto dell'ultima edizione. De Laurentiis punta all'Europa e Allegri ha già indicato la strada. Dodici i punti necessari per superare il primo turno, dunque quattro vittorie con altre sette sfide all'orizzonte. Dopo la trasferta in Spagna, il Napoli tornerà al Maradona il 20 ottobre per affrontare il Bodø/Glimt che un anno fa eliminò l'Inter proprio agli spareggi. Quindi si andrà di nuovo in trasferta dal Porto di Farioli (4 novembre) per una notte affascinante e ricca d'ostacoli. Ma è la Champions, questa, e nessuna partita è facile.

Napoli, un vortice di incontri: la condizione crescente alleata delle ambizioni

Il Napoli si avvicina al prossimo vortice d'incontri con le motivazioni giuste per affrontarli e anche con una condizione che, sempre citando Allegri, crescerà col tempo sempre di più e dovrà essere alleata delle ambizioni. Del Napoli, di Max e del club. In Italia e in Europa.