Conte: “Ecco perché ho scelto di non proseguire a Napoli. Futuro? Mi piacerebbe un club in cui c’è pressione”

Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a The Athletic e non poteva non tornare sulla sua esperienza a Napoli, dove è riuscito a vincere uno scudetto, arrivando davanti alle potenze del Nord: “Napoli è stata un'esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per club come Napoli, Roma o Lazio. Per cui ho consumato davvero molte energie. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d'occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee”.