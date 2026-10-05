Conte: “Ecco perché ho scelto di non proseguire a Napoli. Futuro? Mi piacerebbe un club in cui c’è pressione”
Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a The Athletic e non poteva non tornare sulla sua esperienza a Napoli, dove è riuscito a vincere uno scudetto, arrivando davanti alle potenze del Nord: “Napoli è stata un'esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per club come Napoli, Roma o Lazio. Per cui ho consumato davvero molte energie. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d'occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee”.
Il futuro di Antonio Conte
Conte è libero sul mercato dopo la parentesi biennale al Napoli. Non ha fretta, ma aspetta la chiamata di una grande squadra per continuare la sua carriera da allenatore vincente: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove, in fin dei conti, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere".
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