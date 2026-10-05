Meret si rimette i guanti. E presto discuterà il suo futuro con il Napoli

Sta per rimettersi i guantoni, Alex Meret , e vede la porta di nuovo vicina. Questa è la settimana del ritorno in gruppo per essere titolare sabato contro il Frosinone . Due stop di fila dopo la lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra rimediata contro l'Arsenal e ora l'attesa per il rientro. Ormai ci siamo, manca poco.

E se tutto andrà bene, secondo programma, Meret alla prossima tornerà al suo posto, quello difeso fino a quando ha potuto un mese fa, 9 settembre, contro la squadra di Arteta , con prodezze da sette in pagella nel primo tempo prima di arrendersi a un problema fisico lasciando il campo a Milinkovic-Savic . Meret è stato costretto a saltare Bologna e Fiorentina ma ora si va verso il recupero, sarà uno dei primi giocatori a tornare a disposizione di Allegri e avanti tutta per una maglia da titolare sabato al Maradona . Novità attese a breve.

Meret è pronto a ripartire per confermarsi protagonista

Questa è la stagione di Meret, il nuovo titolare dopo l'ultima stagione - problemi fisici a parte - vissuta alle spalle di Vanja dopo le nuove gerarchie di Conte. Le ha ribaltate Allegri, in estate, con le parole in conferenza sull'esistenza di un titolare e la sua alternativa e poi la fiducia rinnovata nei confronti di Alex, il portiere dei due scudetti che ha ricominciato tra i pali subito, dal Genoa in poi, fermandosi sul più bello, dopo una serie di interventi da applausi al Maradona in Champions. Cambio inevitabile ed esordio per Milinkovic-Savic, ora pronto a cedere di nuovo il posto. Per Meret, uno dei giocatori più longevi della rosa, al Napoli dal 2018 con 228 presenze complessive, ricomincerà presto la (sua) stagione con l'obiettivo di confermarsi protagonista aspettando, poi, novità dal futuro. Oggi la priorità è il campo ma presto sarà tempo di pensare anche gli sviluppi legati alla sua situazione contrattuale con il Napoli.

Meret, contratto in scadenza: a breve si discuterà del suo futuro

Il contratto di Meret è in scadenza a giugno, aveva rinnovato la scorsa estate per un biennale e, a breve, si discuterà del suo futuro. Possibile un incontro entro fine anno tra il club e il suo agente per capire se ci saranno i presupposti per un nuovo prolungamento o se sarà addio dopo nove stagioni. Non se n'è ancora parlato, di futuro, d'altronde Meret aveva altre priorità, voleva capire cosa sarebbe cambiato con Allegri e poi, di nuovo titolare come nelle sue speranze, ha messo in cima ai suoi pensieri il campo per riconquistare definitivamente la porta del Napoli. Incoraggiante l'inizio, poi lo stop e ora l'attesa per il rientro in campo. Il futuro si avvicina ma potrà aspettare ancora un po'. Almeno per il momento.