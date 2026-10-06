McTominay è a un passo dal rientro con il Napoli: l'ultimo passaggio per l'idoneità sportiva dopo l'operazione

NAPOLI - Mc Tominay, ormai ci siamo. Tra oggi e domani lo scozzese completerà il ciclo di visite necessario per riottenere l’idoneità sportiva dopo l’ablazione dell’8 settembre . Una formalità, l’ultimo passaggio prima di poter tornare a tutti gli effetti a disposizione di Allegri. Il recupero procede come previsto , il centrocampista è pronto e adesso bisogna soltanto aspettare che anche la parte burocratica e medica del percorso sia completata .

McTominay aspetta di riottenere l'idoneità sportiva

Scott è tornato a lavorare a Castel Volturno da una decina di giorni, dopo la prima fase di recupero svolta in Inghilterra. Ha seguito un programma personalizzato, alternando il lavoro in palestra alle prime sedute sul campo, aumentando progressivamente i carichi. Non ha ancora lavorato con i compagni, proprio perché prima era necessario ottenere nuovamente l’idoneità per la piena attività agonistica. Ora quel momento è arrivato. Le visite rappresentano il passaggio obbligato, ma il percorso atletico è già cominciato da tempo.