De Laurentiis suona la carica: incontro con Manna e Allegri a Castel Volturno

Un saluto ad Allegri e Manna, una breve chiacchierata e poi dritto nel suo ufficio per un’ora circa. Ieri poco prima di pranzo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato al centro sportivo di Castel Volturno dove l’allenatore e il suo staff stavano ultimando i preparativi per l’allenamento alla ripresa che era previsto nel pomeriggio per la sfida di sabato contro il Frosinone. Appena arrivato al Training Center, Adl ha incrociato l’allenatore e il ds. Si è intrattenuto con loro appena qualche minuto. Un dialogo veloce. L’agenda era piena. Poi si è diretto subito nel suo ufficio. Carica De Laurentiis, dunque, con il Napoli chiamato al riscatto sabato. Una vittoria per ricominc iare dopo il ko del Franchi e per riprendere la corsa verso la vetta della classifica. Anche il presidente del Napoli aspetta risposte incoraggianti dalla squadra. Ma questi sono giorni decisivi non solo in campo, con il ritorno della stagione, ma anche fuori.

Casa Napoli, De Laurentiis al lavoro: i costi La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno arriva nelle settimane d’attesa per le novità relative al nuovo centro sportivo azzurro. Due settimane fa, a Roma, nella sede dell’Associazione stampa estera che gli aveva consegnato il premio sportivo alla carriera, Adl aveva annunciato, a proposito della futura casa del Napoli: «A Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 mq tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili». Il piano di Adl è proprio quello di procedere con il nuovo centro sportivo dopo aver individuato, a quanto pare, l’area giusta per far sorgere la nuova casa del Napoli. La parte burocratica è folta. Altro progetto sempre vivo nei pensieri di De Laurentiis è la costruzione del nuovo stadio. Anche recentemente Adl aveva rafforzato la sua posizione sul progetto di restyling per il Maradona da parte del Comune in vista di Euro 2032: «Con 200 milioni si farebbe appena una carezza», le sue parole in riferimento alle novità previste dai lavori con il finanziamento (per 150 milioni) della Regione.