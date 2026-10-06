Il Napoli in emergenza infortuni: Allegri perde Olivera e ora dovrà inventarsi una soluzione

Un’altra defezione, per Allegri , alle porte del super ciclo con nove sfide in meno di un mese prima del prossimo stop e con il solo Spinazzola , ora, disponibile a sinistra . Spina che tra l’altro è a sua volta reduce da una contrattura al bicipite femorale che lo aveva costretto a saltare la sfida del Franchi prima dello stop. Ieri ha svolto metà della sessione con la squadra e poi lavoro personalizzato in campo. Dovrebbe rivedersi lui a sinistra contro il Frosinone , ma non potrà giocarle tutte e dunque queste sono già le ore di riflessione per Max per trovare soluzioni alternative e a questo punto anche originali per tamponare l’emergenza sulle fasce e in modo particolare a sinistra.

Favasuli si è fermato sul più bello

Olivera aveva avvertito fastidio alla zona inguinale lo scorso weekend mentre si stava allenando con la sua nazionale in vista dell’amichevole in India. Ha già lasciato il ritiro della sua nazionale e comincerà subito l’iter riabilitativo a Castel Volturno. Mati va ko e il suo infortunio arriva pochi giorni dopo quello di Favasuli in Under 21: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e stop di almeno un mese. Salterà tutto il periodo prima della nuova sosta. Si è fermato sul più bello, dopo tre presenze in azzurro, l’assist per Lobotka col Bologna e il gol sfiorato contro la Fiorentina. Allegri stava pensando di dargli sempre più fiducia e avrebbe potuto impiegarlo anche a sinistra, dove ha spesso giocato nella sua giovane carriera. Il destino ha però costretto Allegri a modificare i suoi piani. Anche tattici, forse. E ora per il Napoli l’emergenza continua e ritorna l’incubo dell'ultima annata con le assenze che avevano condizionato il lavoro di Conte, costringendolo a cambiare spesso formazione ma anche atteggiamento a seconda dei singoli.