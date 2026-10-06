Napoli, lesione al soleo per Vergara: un mese di stop

NAPOLI - Circa un mese di stop. Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Il centrocampista del Napoli aveva lasciato il campo ieri sera nel finale della sfida di Nations League tra Italia e Turchia e dovrà ora affrontare un periodo di recupero.

Vergara ko: ecco quando può rientrare

Nella migliore delle ipotesi Vergara potrebbe tornare a disposizione dopo circa tre settimane, ma lo scenario più probabile porta a uno stop di un mese. In questo caso il centrocampista salterebbe l’intero tour de force del Napoli tra campionato e Champions e potrebbe tornare in campo soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali, quella di novembre. La prima partita che Vergara salterà sarà quella di sabato al Maradona contro il Frosinone. Poi resterà fuori anche contro il Villarreal in Champions League, il Venezia in campionato, il Bodo Glimt in Europa, la Roma, il Monza, la Juve, il Porto e la Lazio. Il rientro sarebbe dunque previsto nella seconda parte di novembre, se i tempi saranno confermati. Nella migliore delle ipotesi, invece, il recupero potrebbe essere completato già a fine ottobre. Per Allegri si tratta di un’assenza importante, perché priva il tecnico di uno dei giocatori apparsi più in forma durante gli impegni con le nazionali. Vergara era stato una delle note positive delle prime settimane di stagione, trovando spazio tra campionato e Champions e guadagnandosi anche la prima convocazione con l’Italia. Dopo l’esordio contro la Francia, aveva giocato anche contro la Turchia prima di fermarsi. Ora dovrà aspettare prima di tornare a disposizione del Napoli.