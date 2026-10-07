Napoli, oggi l’idoneità per McTominay: ecco gli ultimi esami
Scott scalpita. Vuole tornare a giocare. Anche solo in allenamento, per ricominciare. Oggi gli esami medici necessari per ottenere l’idoneità sportiva, ovvero l’ok al ritorno completo in gruppo. Come da prassi dopo l’intervento dell’8 settembre a Manchester, l’ablazione per risolvere la lieve aritmia cardiaca benigna. Scott è tornato ad allenarsi da due settimane, ha seguito una tabella di lavoro personalizzato, ha svolto esercizi in palestra e poi anche in campo con i compagni ma sempre senza contatti, dunque non prendendo parte alle esercitazioni tattiche e alle partitelle. Serve l’ultimo ok dei medici prima di rientrare definitivamente a lavorare con i compagni.
Mc Tominay, la lunga attesa
Anche Allegri aspetta notizie positive. Non vede l’ora di poter contare nuovamente su di lui. In caso di esito positivo, McTominay potrà tornare a disposizione e dunque, in teoria, potrebbe anche essere convocato per il Frosinone. Avrebbe però pochi giorni di allenamento in gruppo alle spalle - dopo uno stop di un mese - e quindi resterebbe comunque in dubbio per sabato. Nel caso, si preparerà per le prossime. Le occasioni non mancheranno: martedì il Villarreal, sabato prossimo il Venezia. Calendario folto. McT manca dal Como, 30 agosto. Titolare a Genova e poi al Maradona, out dall’Inter in poi. Un’assenza pesante, per il Napoli, certificata dai numeri. Con Scott in campo la squadra azzurra ha vinto il 59% delle partite, 48 su 82; senza, la percentuale scende al 40, appena 6 vittorie su 15. Fattore McT per Max.
Mc Tominay da leader
Un giocatore determinante, Mvp al primo anno in Italia, uomo copertina del tricolore con Conte, 27 gol in due anni e meritata investitura da leader riconosciuto da tutto il gruppo. Tecnico e non solo. Manca l’ultimo passaggio, essenziale, per ritrovarlo.
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