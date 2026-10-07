Napoli, oggi l’idoneità per McTominay: ecco gli ultimi esami

Scott scalpita. Vuole tornare a giocare. Anche solo in allenamento, per ricominciare. Oggi gli esami medici necessari per ottenere l’idoneità sportiva, ovvero l’ok al ritorno completo in gruppo. Come da prassi dopo l’intervento dell’8 settembre a Manchester, l’ablazione per risolvere la lieve aritmia cardiaca benigna. Scott è tornato ad allenarsi da due settimane, ha seguito una tabella di lavoro personalizzato, ha svolto esercizi in palestra e poi anche in campo con i compagni ma sempre senza contatti, dunque non prendendo parte alle esercitazioni tattiche e alle partitelle. Serve l’ultimo ok dei medici prima di rientrare definitivamente a lavorare con i compagni.