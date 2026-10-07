Napoli, disponibili in 19: Allegri fa la conta per la formazione

Sono diciannove i giocatori che Allegri può guardare negli occhi con la certezza, in questo momento, di averli a disposizione per la partita di sabato al Maradona contro il Frosinone. Ottobre è appena iniziato ma è già emergenza per il Napoli. Con Vergara finito ko lunedì contro la Turchia alla sua prima da titolare in Nazionale, sono già undici i giocatori che si sono fermati da inizio anno. Qualcuno non c'è mai stato, Marianucci e Buongiorno, altri sono stati costretti ad arrendersi subito, Giovane e McTominay, altri ancora hanno avvertito fastidi lungo il cammino e sono rimasti ai box per qualche settimana. In totale 27 le partite complessive saltate dagli assenti. Numero destinato subito ad aumentare. Il risultato? Per affrontare la squadra di Alvini, alla ripresa, Allegri ha pochi margini di scelta. Fino a lunedì erano in sedici, aveva gli uomini contati e le soluzioni ridotte al minimo, poi ieri sono tornati in gruppo Meret, Spinazzola e Giovane e allora il gruppo s'è allargato, ma i reparti sono divisi: c'è abbondanza - si fa per dire - dietro e avanti, ma al centro e sulle fasce le opzioni sono poche, anzi non esiste alcun tipo di ballottaggio. E allora la formazione sembra già cosa fatta tra gli undici di partenza, i cinque cambi e altri tre che resterebbero fuori.

Napoli, dalla porta al centrocampo Tra i pali tornerà Meret, con Milinkovic-Savic alle sue spalle. Ripristinate le gerarchie d'inizio anno. La difesa può restare a quattro anche se per giorni è stata provata la linea a tre prima degli infortuni di Favasuli e Olivera. Con Di Lorenzo, ci sarebbero i soliti Rrahmani e Rafa Marin mentre a sinistra, oltre al rientrante Spinazzola, unico vero terzino sinistro di ruolo in rosa, resta come opzione eventuale - e di emergenza - il solo Badiashile come mancino, un colosso alto quasi due metri che ha giocato appena due partite in carriera da terzino sinistro. Alle loro spalle, al centro, ecco Beukema e Marianucci. Diverse soluzioni dietro, ma non in mediana. Nella zona nevralgica del campo dove servirebbero sempre forze fresche. A centrocampo, aspettando McTominay e Anguissa, ne restano due: Gilmour e Lobotka. Che solo ieri hanno giocato l'ultima partita con le rispettive nazionali e ora sono in viaggio, direzione Italia. E il Frosinone è tra tre giorni.