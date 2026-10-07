Il Napoli può sorridere: McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva

Buone notizie in casa Napoli : Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica ed è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri . Lo scozzese ha completato le visite mediche necessarie dopo l'intervento di ablazione effettuato a inizio settembre a Manchester. Il centrocampista si era sottoposto a un'operazione per risolvere una lieve aritmia cardiaca benigna .

McTominay può tornare in campo

Dopo la prima fase di recupero in Inghilterra, McTominay era rientrato a Castel Volturno, dove aveva seguito un programma personalizzato tra palestra e campo, con carichi in progressivo aumento ma senza prendere parte alle esercitazioni con contatto. Ora potrà unirsi al gruppo a tutti gli effetti. La convocazione per la sfida di sabato al Maradona contro il Frosinone di Alvini è possibile, vista anche l'emergenza infortuni che ha colpito la squadra.

Il rientro di McTominay nel momento più delicato

Infatti, il rientro di McTominay arriva nel momento più delicato. Con Vergara fermo per una lesione al soleo rimediata con la Nazionale, sono undici i giocatori del Napoli che si sono fermati dall'inizio della stagione. In vista del Frosinone, Allegri può contare con certezza su diciannove uomini, anche grazie ai rientri in gruppo di Meret, Spinazzola e Giovane. L'emergenza più grave è a centrocampo. Gli unici disponibili sono Gilmour e Lobotka, appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Per questo il via libera allo scozzese pesa tanto. La sua ultima presenza risale al 30 agosto contro il Como, ma ora il calendario non concede pause: dopo il Frosinone arriveranno il Villarreal martedì e il Venezia il sabato successivo.