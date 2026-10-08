Hojlund emula i suoi idoli: torna al Napoli per non fermarsi

NAPOLI - Un gol emulando CR7 , un altro con le braccia alate a ricordare Ibrahimovic , idoli neppure troppo distanti nel tempo per un giocatore che invece ne ha ancora di tempo davanti a sé per diventare chiunque , per avvicinarsi a ogni suo eroe. Questi sono i giorni di Rasmus Hojlund , anni 23, il centravanti del Napoli che Allegri sperava di allenare già al Milan e che ha segnato tre gol in nazionale propiziandone un quarto nel corso delle partite di Nations League . Un nove atipico che fugge sulla linea del fuorigioco ma poi rientra, ripiega, si gira spalle alla porta, duella coi difensori e crea varchi con i suoi movimenti. Ha segnato due gol in campionato, sedici un anno fa in stagione e ora ha una serie di obiettivi in una lista neppure troppo ristretta di buoni propositi per la stagione che sta per ricominciare. Dal Frosinone , dopodomani, al Maradona .

Hojlund, dallo United allo United

C'è uno sfondo che porta a Old Trafford nel destino di Hojlund. I Red Devils non hanno solo accolto Hojlund, per due stagioni, dal 2023 al 2025, ma lo hanno anche ispirato nel ricordo dei campioni del passato - e del presente - che hanno vestito quella maglia: Manchester è stata la dimora calcistica di Ronaldo, poi per due stagioni quella di Ibra e, sempre per due anni, anche quella di Lukaku, l'altro idolo e riferimento - aveva in camera la sua maglietta - con cui Rasmus si è confrontato a Napoli fino a poco fa. Era arrivato a fine agosto 2025 proprio per sostituirlo dopo l'infortunio, portava con sé in valigia l'esperienza inglese, 26 gol e l'etichetta da mister 80 milioni a vent'anni, investitura che non ha di certo scosso quel ragazzo che intanto si faceva uomo e che il Napoli in totale (tra prestito e riscatto) ha pagato 50 milioni. RH9 con la sua Danimarca si è divertito a suon di gol ed esultanze artistiche: col Portogallo la dedica a CR7, contro il Galles penalty vincente e sguardo all'orizzonte a mani spiegate, come faceva Ibra. Poi, certo, Rasmus resta Hojlund, ha le sue doti e una personalità che lo porterà a definirsi presto.