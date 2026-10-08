Hojlund emula i suoi idoli: torna al Napoli per non fermarsi

Sosta da protagonista con le esultanze ispirate a due suoi modelli: Rasmus vuole prendere definitivamente il via partendo dal Frosinone
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Fabio Tarantino
Fabio Tarantino

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Pubblicato il 08.10.2026, 07:54

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NAPOLI - Un gol emulando CR7, un altro con le braccia alate a ricordare Ibrahimovic, idoli neppure troppo distanti nel tempo per un giocatore che invece ne ha ancora di tempo davanti a sé per diventare chiunque, per avvicinarsi a ogni suo eroe. Questi sono i giorni di Rasmus Hojlund, anni 23, il centravanti del Napoli che Allegri sperava di allenare già al Milan e che ha segnato tre gol in nazionale propiziandone un quarto nel corso delle partite di Nations League. Un nove atipico che fugge sulla linea del fuorigioco ma poi rientra, ripiega, si gira spalle alla porta, duella coi difensori e crea varchi con i suoi movimenti. Ha segnato due gol in campionato, sedici un anno fa in stagione e ora ha una serie di obiettivi in una lista neppure troppo ristretta di buoni propositi per la stagione che sta per ricominciare. Dal Frosinone, dopodomani, al Maradona.

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Hojlund, dallo United allo United

C'è uno sfondo che porta a Old Trafford nel destino di Hojlund. I Red Devils non hanno solo accolto Hojlund, per due stagioni, dal 2023 al 2025, ma lo hanno anche ispirato nel ricordo dei campioni del passato - e del presente - che hanno vestito quella maglia: Manchester è stata la dimora calcistica di Ronaldo, poi per due stagioni quella di Ibra e, sempre per due anni, anche quella di Lukaku, l'altro idolo e riferimento - aveva in camera la sua maglietta - con cui Rasmus si è confrontato a Napoli fino a poco fa. Era arrivato a fine agosto 2025 proprio per sostituirlo dopo l'infortunio, portava con sé in valigia l'esperienza inglese, 26 gol e l'etichetta da mister 80 milioni a vent'anni, investitura che non ha di certo scosso quel ragazzo che intanto si faceva uomo e che il Napoli in totale (tra prestito e riscatto) ha pagato 50 milioni. RH9 con la sua Danimarca si è divertito a suon di gol ed esultanze artistiche: col Portogallo la dedica a CR7, contro il Galles penalty vincente e sguardo all'orizzonte a mani spiegate, come faceva Ibra. Poi, certo, Rasmus resta Hojlund, ha le sue doti e una personalità che lo porterà a definirsi presto.

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