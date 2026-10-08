Manfredi: "La pista di atletica del Maradona va a Bagnoli. De Laurentiis? Accettiamo i grandi investimenti"

Napoli, lo sport al centro . È questo lo slogan che potrebbe sintetizzare al meglio quanto sta succedendo e succederà nella città partenopea nei prossimi mesi. A confermarlo è stato proprio il sindaco Gaetano Manfredi , ospite della presentazione de "Il Bello del Calcio", programma di Televomero, durante cui ha affrontato tutti i grandi temi dello sport nel capoluogo: dal calcio alla questione stadio , passando per le strutture sportive e le strategie per il futuro .

Nella splendida cornice di Palazzo Petrucci, il sindaco Manfredi è partito inevitabilmente dalla corsa ad Euro 2032 , dopo i finanziamenti stanziati per la riqualificazione dello stadio "Diego Armando Maradona" : "Stiamo lavorando ora sulla candidatura degli Europei. I finanziamenti sono stati approvati, ci stiamo lavorando - ha sottolineato il primo cittadino partenopeo a "Il Bello del Calcio" -. Napoli è una piazza importante, c’è una credibilità e visibilità internazionale che porta la città in testa a tutte. Ma non basta. Ospitare gli Europei non significa solo lo stadio : trasporti, accoglienza, sicurezza, connettività, la candidatura di Napoli sarà presa bene in considerazione. Ma è un punto di partenza. La città si sta comportando benissimo, con le risorse a disposizione faremo una ricostruzione profonda dello stadio in cui c'è una storia sportiva con un grande valore immateriale". A Fuorigrotta, un impianto all'avanguardia, con una pista d'atletica che sarà trasferita altrove per avvicinare le tribune al terreno di gioco: " Vogliamo realizzare la pista d'atletica nell'area di Bagnoli - ha annunciato Manfredi -. Ma deve essere uno spazio importante, non c'è solo la pista: fino a oggi non abbiamo mai potuto realizzare un evento sportivo importante per mancanza di strutture. Ci stiamo lavorando per il Parco dello Sport".

Manfredi sul progetto De Laurentiis: "Abbiamo idee diverse, noi lavoreremo tanto sul Maradona"

Intanto, non cambia la linea del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che continua a lavorare sulla riqualificazione a Napoli Est. Il sindaco Manfredi, in tal senso, non ha chiuso alcuna porta: "Se il progetto di De Laurentiis si trasforma in un progetto reale di qualificazione di un'area che oggi sarebbe molto importante per noi sarebbe solo una soddisfazione. Accettiamo tutti quelli che sono i grandi investimenti. Con De Laurentiis abbiamo discusso tante volte, abbiamo idee diverse: noi lavoreremo tanto sul Maradona per adeguarlo ai tempi".

Manfredi, tra pallacanestro e America's Cup 2027: "Prima proposta del Napoli Basket. La vela? È stata dura"

I progetti per le strutture sportive del futuro coinvolgono anche il palazzetto che dovrà ospitare le partite casalinghe del Napoli Basket. Anche in questo caso, prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale: "Si lavora sia sul Mario Argento che per la zona del Centro direzionale - ha precisato il sindaco Manfredi -. Siamo in una fase concreta: c'è stata la prima proposta del Napoli Basket, adesso ci sarà la conferenza di servizi. Non è una passeggiata, chiederemo una serie di garanzie alla società per approvare il progetto. Ci auguriamo di chiudere tutto per la prossima primavera. C'è un progetto importante per una Napoli competitiva in Italia e in Europa. Napoli ha un proprio mercato, grande benzina nel motore, attrattività internazionale. Eurolega sta facendo una trasformazione, c'è un progetto con la Nba con cui anch'io ho parlato. Franchigia di Eurolega, Nba Europe lo sarebbe ancora di più, significherebbe un livello top". E poi ha aggiunto: "Stiamo parlando con Matt Rizzetta, con i fondi che investono per dare il sostegno ai grandi progetti che sono delle avventure che possono riuscire o meno. Il tema dei palazzetti è molto importanti, visione diversa rispetto a 25 anni fa, oggi tutto ciò si può fare soltanto se c'è un forte investimento privato in una città che è capace di attrarre anche una reputazione che ci porta dentro queste partite".

E poi, tra i grandi eventi in programma a Napoli nel 2027, c'è senza dubbio l'America's Cup, che coinvolgerà tutto il territorio: "È stata una competizione dura, avvertivo negli occhi dei nostri interlocutori stranieri il sospetto che prendessimo gli impegni ma che poi non fossimo in grado di mantenerli, ora ci prepariamo per la Louis Vuitton Cup a maggio", ha dichiarato Manfredi.