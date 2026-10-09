Neres lavora per convincere Allegri: ecco perché può tornare titolare nel Napoli

NAPOLI - Sta tornando ai suoi livelli, David Neres . Si era intravisto già al Franchi il giocatore che era stato, anche solo in parte, e ora ha approfittato della lunga sosta per lavorare, accelerare, crescere di condizione e avvicinarsi ai suoi standard. Proprio ciò che serve al Napoli per ripartire di slancio. Allegri punta molto su di lui, sa che può tornare ad essere un fattore importante, e per domani riflette: può diventare un’opzione anche dal primo minuto. Neres si era fermato dopo la vittoria di Riyadh contro il Bologna (doppietta in finale il 22 dicembre), a inizio del nuovo anno. Era il 4 gennaio, trasferta all’Olimpico contro la Lazio . L’inizio del calvario. Un infortunio lo ha messo ko, poi è stato necessario l’intervento per risolvere il problema alla caviglia sinistra con stop di otto mesi, metà stagione ai box e l’estate per riavvicinarsi al rientro. Ha ritrovato il campo contro il Como, a fine agosto, e da allora ha raccolto 84 minuti complessivi, quattro spezzoni. Aspetta ancora la prima da titolare. Domani c’è il Frosinone, poi Villarreal e Venezia: la sensazione è che per lui l’occasione per mettersi in mostra dal primo minuto arriverà molto presto.

Le caratteristiche speciali di Neres

Neres può diventare l’arma in più di Allegri, il giocatore in grado di modificare l’inerzia della fase offensiva. Possiede da sempre proprio queste doti, una capacità unica di saper essere decisivo quando al top della forma, con i suoi strappi, gli allunghi, i dribbling, gli assist. All’età di 29 anni (saranno 30 a marzo), il brasiliano è ancora nel pieno del suo essere calciatore, questi sono le stagioni in cui lasciare il segno e Napoli ha saputo apprezzarlo spesso - anche se solo in parte - ammirandolo e poi aspettandolo. Contro la Fiorentina, prima dello stop, si è rivisto a sinistra, nel secondo tempo, e qualcosa è successo: un gol sfiorato e l’assist al bacio per Favasuli. In entrambi i casi sono state le manone di De Gea a negargli la copertina. Ma in quegli istanti, Neres è ritornato a fare il Neres, ovvero il giocatore capace di spostare gli equilibri. Al Napoli dal 2024, ha segnato 9 gol e fornito una decina di assist. Al top, è un giocatore unico. Pochi come lui. Con Conte è stato sia l’uomo delle gare da risolvere - all’inizio - e poi il titolare aggiunto. Un anno fa, tra novembre e dicembre, era un giocatore devastante. Doppietta all’Atalanta, gol alla Roma all’Olimpico e, prima della doppietta col Bologna, rete anche al Milan di Allegri in semifinale di Supercoppa. Si parlava di lui, in quel periodo, anche in chiave nazionale. Poi l’infortunio, lo stop. La salita, insomma.

Le soluzioni tattiche per Neres

Da dove ripartirà, adesso, Neres? Da Allegri e da una squadra comunque simile all’ultima. In queste prime partite ha giocato soprattutto a sinistra, ma lui da mancino sa come divertirsi anche dall’altra parte - proprio da destra ha incantato tutti in Arabia - e, volendo, può agire anche da seconda punta. E con Conte ha fatto anche il falso nove. Contro l’Inter di Chivu, ottobre 2025, convinse tutti al posto di Hojlund. Fastidioso per i difensori, sempre in movimento, capace di dare profondità ma anche di giocare tra le linee. Una piacevole sorpresa. Diventa così un jolly prezioso per Allegri. Ma oltre il ruolo, conterà la condizione e la forma fisica. Perché quando Neres torna Neres, è difficile fermarlo e anche lasciarlo fuori.