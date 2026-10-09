Lobotka sempre intoccabile ma contro i calendari: “Il corpo ne risente”

Potrebbe anche girarsi se lo chiamassero Robotka, ne avrebbe tutto il diritto come quello prenotato quando ha scelto di esporsi e di uscire allo scoperto: «Il calendario è un massacro. Possono pagarmi quanto vogliono ma il corpo è il mio, è il nostro». Stani Lobotka è uomo dalle mille fatiche e le sue parole, pronunciate dal ritiro della nazionale - è tornato solo ieri a Castel Volturno dopo 4 gare in 17 giorni con la Slovacchia e domani sarà titolare contro il Frosinone -, hanno un peso diverso. Sono sincere, ponderate, sorrette dall’esperienza di un play che gioca tanto, che gioca sempre. E che dal 2022 ad oggi, ovvero da quando è diventato titolarissimo, tra Napoli e Slovacchia ha raccolto 218 partite, la media di 52,5 a stagione al netto delle dieci già raccolte quest’anno. Quattro in nazionale, sei al Napoli e altre nove in programma fino a inizio novembre. In totale, diciannove dopo appena tre mesi. Per questo Lobo ha scelto di assumersi le responsabilità di un pensiero forse collettivo, ma che esposto da lui - da uno stakanovista - assume valore autentico: «Anche se vengo ben pagato, sono solo un essere umano, dunque sento la fatica e i voli. Giochiamo ogni tre giorni. Possono pagarti quanto vuoi, ma lo stress è sul mio corpo. E infatti si vede quanti giocatori si sono infortunati durante questa sosta. Spero solo di stare bene sempre per godermi ogni partita». Fine.