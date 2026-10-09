Lobotka sempre intoccabile ma contro i calendari: “Il corpo ne risente”
Potrebbe anche girarsi se lo chiamassero Robotka, ne avrebbe tutto il diritto come quello prenotato quando ha scelto di esporsi e di uscire allo scoperto: «Il calendario è un massacro. Possono pagarmi quanto vogliono ma il corpo è il mio, è il nostro». Stani Lobotka è uomo dalle mille fatiche e le sue parole, pronunciate dal ritiro della nazionale - è tornato solo ieri a Castel Volturno dopo 4 gare in 17 giorni con la Slovacchia e domani sarà titolare contro il Frosinone -, hanno un peso diverso. Sono sincere, ponderate, sorrette dall’esperienza di un play che gioca tanto, che gioca sempre. E che dal 2022 ad oggi, ovvero da quando è diventato titolarissimo, tra Napoli e Slovacchia ha raccolto 218 partite, la media di 52,5 a stagione al netto delle dieci già raccolte quest’anno. Quattro in nazionale, sei al Napoli e altre nove in programma fino a inizio novembre. In totale, diciannove dopo appena tre mesi. Per questo Lobo ha scelto di assumersi le responsabilità di un pensiero forse collettivo, ma che esposto da lui - da uno stakanovista - assume valore autentico: «Anche se vengo ben pagato, sono solo un essere umano, dunque sento la fatica e i voli. Giochiamo ogni tre giorni. Possono pagarti quanto vuoi, ma lo stress è sul mio corpo. E infatti si vede quanti giocatori si sono infortunati durante questa sosta. Spero solo di stare bene sempre per godermi ogni partita». Fine.
Lobotka sempre in campo: i dati
ppure c’è stato un periodo in cui Lobotka era altro, non aveva ancora indossato i panni dell’insostituibile, arrivò nel 2020 assieme a Demme e, anche per problemi fisici, visse i primi mesi da alternativa, all’ombra degli altri. Poi la svolta con l’arrivo di Spalletti, un primo anno di conoscenza e stima, e dal 2022 il cambio: 49 partite complessive per 4045 minuti in campo, quindi altre 49 l’anno successivo (4191), ancora 35 con Conte e, nella scorsa stagione, altre 41. Totale, 180 presenze in quattro stagioni a cui allegare le 38 nello stesso periodo in nazionale. Quest’anno è già a 518 minuti, sempre in campo nelle prime sei, quarto nella speciale classifica tra i più impiegati da Allegri. Fatica, stress ma anche rendimento. Che è sempre alto. Perché poi subentra la professionalità, la dedizione e la cura dei dettagli. Anche per questo lo sfogo di Lobotka è da apprezzare: arriva da chi ha sempre accettato questi ritmi e anzi ci danza, col suo stile, cambiando allenatori e sistemi di gioco eppure restando sempre fedele al suo calcio. Che è quello dei giocatori preziosi.
Il tour de force del Napoli
Lo chiamavano così ai tempi del Celta Vigo, era il Señor Lobo, Mr. Wolf, l’Harvey Keitel di Pulp Fiction, l’uomo ovunque che in campo risolveva problemi. Come Stani che da regista sa far tutto, il Modric di Allegri, ora mediano e ora rifinitore, volendo anche finalizzatore: gol da tre punti il 13 settembre contro il Bologna. E ora si riparte, domani il Frosinone, fino all’8 novembre (Lazio) nove partite senza un attimo di sosta, tra campionato e Champions, tra un allenamento e l’altro, il lavoro di scarico a un passo dalla rifinitura, il calendario che s’aggroviglia in questa clessidra la cui sabbia corre veloce. E bisogna starle dietro. Però si gioca tanto, si gioca troppo e qualcuno doveva pur dirlo. Ci ha pensato Lobotka.
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