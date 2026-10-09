Allegri svela un retroscena sulla sfuriata di Firenze: "Vero, al Napoli devo rimproverare una cosa". Poi annuncia la convocazione di McTominay

Il Napoli sorride: McTominay convocato

La buona, anzi ottima, notizia è il rientro di McTominay: "Sì, è convocato, e ha almeno 20-30'. Nell'arco della stagione ci sono infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, Olivera ha massimo una settimana, Anguissa sta recuperando. Il Frosinone ha una buona cifra tecnica, ma noi dobbiamo vincere. Ci aspetta un mese importante con nove partite, nessun attenuante o nessun alibi - ammette Allegri -. Sappiamo dell'importanza della partita, ci vuole grande rispetto per il Frosinone". Tornando De Bruyne e Hojlund, rinfrancati dalle nazionali, Allegri spiega: "Li ho trovati bene, come li avevo lasciati. Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte da 90', e ha fatto due gol. Non sta facendo così male. Kevin ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, sta crescendo sotto l'aspetto fisico. Fisicamente stanno bene, domani sera saranno e saremo pronti. L'importante - e Allegri lo ripete ancora una volta - è fare risultato". Ma ci sono troppi infortuni durante le soste, come ha sottolineato De Rossi? "Il campionato - analizza il tecnico del Napoli - grazie a Orsato ha preso un indirizzo diverso, 6 minuti di gioco effettivo in più in una partita sono tanti, sono 6-7 partite in più per le squadre che giocano in Europa. Su questo bisogna fare una riflessione, anche perché ci sono dei recuperi molto più bassi". E quindi, allora, la domanda è sempre la stessa: "Come sta il Napoli?". Allegri sorride: "Lo vedremo domani sera. Di certo - conclude - questa sosta ha fatto bene anche a Lucca. Deve stare sereno, farà vedere i valori che ha".