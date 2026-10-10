Il Napoli ritrova Neres titolare. E McTominay...

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Nove mesi dopo, lui: David Neres . Di nuovo titolare nella squadra che oggi alle 20.45 sfiderà la grande sorpresa delle prime cinque giornate di un campionato che il Napoli ha voglia di riacciuffare per un braccio senza perdere tempo e altro terreno, ora che le possibilità sono ancora tutte lì. A patto di ricominciare subito a vincere , certo: il Frosinone è una delle storie più affascinanti raccontate dalla sirena Serie A sul calare dell’estate, ma il primo giorno di sosta è arrivato l’autunno e bisogna dimostrare di reggere anche ai cambi di stagione .

Allegri e l'asso McTominay

Comunque vada sarà un successo, i ragazzi volanti di Alvini hanno un presente e un futuro e soprattutto nessuna pressione rispetto al Napoli. Già, gli obblighi sono tutti sulle spalle della squadra di Allegri. Ieri sorridente e sereno ma il 20 settembre parecchio incavolato al Franchi, dopo il pareggio con la Fiorentina: ai suoi ha chiesto umiltà, responsabilità e consapevolezza. E soprattutto una vittoria. Anzi, meglio una serie: oggi il Frosinone, martedì il Villarreal in Champions e sabato prossimo il Venezia sulla Laguna. Tre esami in sette giorni e una nuova identità da confermare al Maradona, affamato di calcio dopo la lunghissima pausa e riempito di passione da quasi cinquantamila spettatori. Più un protagonista ritrovato: Neres, sì, di nuovo dal primo minuto dopo 279 giorni. Anzi, due: in panchina, come annunciato da Max in persona, ci sarà anche McTominay, assente dal 30 agosto e ora di nuovo in pista dopo l’intervento dell’8 settembre per correggere l’aritmia cardiaca. Sarà l’asso o il jolly - fate vobis - da sfoderare in corsa.