Allegri furioso, Hojlund non lo ascolta e poi si scusa: cosa è successo durante il rigore ripetuto

Nel corso della sfida tra Napoli e Frosinone, sul risultato di 0-0, Rasmus Hojlund si è procurato un calcio di rigore e ha deciso di presentarsi dal dischetto. L'attaccante partenopeo si è fatto ipnotizzare da Palmisani, ma il penalty è stato fatto ripetere perché il portiere del Frosinone non aveva entrambi i piedi sulla linea al momento del tiro.

Napoli Allegri: "Al Napoli rimprovero una cosa" Guarda il video Allegri-Hojlund: cosa è successo durante Napoli-Frosinone Dalla panchina Allegri aveva chiesto a gran voce che fosse Kevin De Bruyne a incaricarsi della battuta, ma Hojlund aveva preso il pallone andando a calciare personalmente. Sulla ripetizione, l'allenatore ha imposto che fosse belga a presentarsi dagli undici metri: l'ex Manchester City non ha sbagliato, portando in vantaggio il Napoli.