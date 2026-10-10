Allegri furioso, Hojlund non lo ascolta e poi si scusa: cosa è successo durante il rigore ripetuto
Nel corso della sfida tra Napoli e Frosinone, sul risultato di 0-0, Rasmus Hojlund si è procurato un calcio di rigore e ha deciso di presentarsi dal dischetto. L'attaccante partenopeo si è fatto ipnotizzare da Palmisani, ma il penalty è stato fatto ripetere perché il portiere del Frosinone non aveva entrambi i piedi sulla linea al momento del tiro.
Allegri-Hojlund: cosa è successo durante Napoli-Frosinone
Dalla panchina Allegri aveva chiesto a gran voce che fosse Kevin De Bruyne a incaricarsi della battuta, ma Hojlund aveva preso il pallone andando a calciare personalmente. Sulla ripetizione, l'allenatore ha imposto che fosse belga a presentarsi dagli undici metri: l'ex Manchester City non ha sbagliato, portando in vantaggio il Napoli.
E la giacca di Allegri...
Al momento del gol, Allegri ha esultato lanciando la giacca. Hojlund, inizialmente dispiaciuto per il rigore sbagliato, ha raggiunto l'allenatore per festeggiare insieme a lui e chiedergli scusa per l'errore commesso pochi istanti prima.
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