Allegri: "McTominay può giocare"

Il gesto di Allegri e il boato del Maradona: McTominay torna finalmente in campo con il Napoli

L'emozionante rientro del centrocampista scozzese, mandato in campo al 61' del match al Maradona con il Frosinone al posto di Neres
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2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 22:22

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Dal 30 agosto (Napoli-Como 1-2) al 10 ottobre: minuto 61 di Napoli-Frosinone, riecco Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è stato mandato in campo da Allegri al posto di David Neres e l'accoglienza del Maradona è stata da brividi. Sottoposto a un'operazione per risolvere una lieve aritmia cardiaca benigna, McTominay è tornato sul rettangolo di gioco con il piglio deciso di chi non vede l'ora di essere, di nuovo, assoluto protagonista.

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Gli scappellotti affettuosi di Allegri, il cognome scandito dai tifosi: riecco McTominay

Poco prima del suo ingresso in campo, Allegri si è avvicinato a McTominay dandogli un paio di scappellotti affettuosi e quasi paterni dietro alla nuca. Non appena lo speaker ha annunciato il suo ingesso i tifosi lo hanno acclamato scanendo il suo cognome che è risuonato con forza. Concentrato, McTominay ha comunque lasciato trapelare un pizzico di emozione prima di trasferire le indicazioni ricevute dallo stesso Allegri ai suoi compagni di squadra. Terza presenza stagionale con la maglia degli azzurri.

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