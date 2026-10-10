Allegri e il consiglio a De Bruyne: "Così può allungare la carriera". Poi il siparietto con Hojlund

Contro il Frosinone è stata la miglior versione del Napoli di Massimiliano Allegri in questa stagione: al Maradona i partenopei si sono imposti 3-0 contro il Frosinone di Alvini . L'allenatore livornese nel post partita ha commentato la gara parlando di Badiashile: " Non si possono giudicare i giocatori da un errore, nel calcio sbagliamo tutti e nella partita ci sono mille sbagli . A volte capita che gli errori ti costano i match, a Milano forse ho sbagliato io a metterlo dentro. Era da tanto che era fermo, il giocatore va valutato per quello che fa durante la stagione, il suo valore non è in discussione".

Allegri ha poi continuato: "La cosa che è andata bene è stata soprattutto la voglia e l'aggressione a inizio gara. In sei situazioni non abbiamo tirato in porta, loro se non chiudi l'azione ti ripartono e diventa una partita a ping pong. Nella ripresa partita più difensiva, avevamo speso tanto e diversi giocatori rientravano da diversi mesi fuori. Poi nel finale abbiamo avuto quattro palle da 2 contro 1 o 3 contro 2 che non si possono sbagliare, almeno un gol". Su De Bruyne : "A Milano quando è entrato ha fatto bene con 2-3 palle clamorose. In Nazionale fa bene, poi voi valutate la prestazione dal risultato. Se si mette a fare il play diventa ancora più bravo, io gli ho detto potrebbe allungare di un paio d'anni in quella posizione, anche se lui preferisce divertirsi davanti . Poi non scordiamoci che l'anno scorso è stato fermo tanto. Poi Anguissa solo 13 partite, Neres... Dovremo migliorare la loro condizione, servirà pazienza. Dobbiamo diventare solidi vicino all'area, anche stasera abbiamo subito troppi tiri. Di Lorenzo? Ha sempre avuto inserimenti centrali, bravo a dare e andare, come il dai e vai della pallacanestro".

Il siparietto con Hojlund

Infine, sul siparietto con Hojlund dopo il rigore sbagliato: "Hojlund si è scusato e ha detto: 'È De Bruyne che mi ha dato la palla'. E io gli ho detto: 'Eh, tu gliela dovevi ridare'".

Allegri: "Lang? Aiutati che Dio ti aiuta..."

Queste invece le sue dichiarazioni a Dazn: "Stasera buon approccio, con situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato. I giocatori con queste qualità devono sfruttarle, soprattutto contro una squadra come il Frosinone che ti spacca la partita. Il terzo gol doveva arrivare prima Bisogna migliorare, troppi tiri in porta subiti. De Bruyne, come gli altri, ha fatto una buona partita. In mezzo al campo ha più vantaggi rispetto a se gioca lì davanti. Normale che bisogna recuperare la condizione di tanti giocatori. Lang? Cerco di parlarci, gli ho detto fino ad ora ha fatto meno di quello che poteva fare ed è solo responsabilità sua. C'è un vecchio tanto che ogni tanto tiro fuori: "Aiutati che Dio ti aiuta". Sono contento per lui, ma credo abbia potenzialità importanti, quando al tiro deve fare meglio e deve chiedere di più a sé stesso. Allenare i campioni è più facile. Io poi non ho mai visto giocatori straordinari, che hanno genio e talento, essere disciplinati: le due cose non si accomunano molto. I difensori hanno perso il gusto di difendere, il godere quando l'attaccante non riesce a fare una roba. Badiashile? Non è che perché ha sbagliato una volta è diventato un brocco. Adesso o un giocatore è bravo o è scarso, gli errori li facciamo tutti. A San Siro ho sbagliato io. Lui ha un passaggio meraviglioso. Ora dobbiamo lavorare e non esaltarci che martedì abbiamo partita importante".