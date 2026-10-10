Allegri: "Col Frosinone niente alibi, dobbiamo vincere"

Lang al veleno contro Conte, l'attacco in diretta: "Allegri mi parla a differenza sua"

L'ala sinistra del Napoli non ha usato giri di parole dopo la vittoria al Maradona contro il Frosinone
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2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 23:32 (Aggiornato il 10.10.2026, 23:53)

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"La differenza più grande è che questo allenatore mi parla a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice cosa devo fare, come muovermi in campo. Mi dà la libertà di trovare i miei spazi in campo, è una grande differenza". Noa Lang al veleno contro Conte nel postpartita di Napoli-Frosinone. Attacco in diretta al suo ex tecnico: "Allegri mi parla a differenza sua".

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Napoli, Lang: "Sento la fiducia di Allegri, sento che crede in me"

Nella sua disamina postpartita, Lang aveva esordito spiegando: "Il mio primo gol stagionale con il Napoli? È molto importante per me, ma c'è ancora tanto da migliorare. Speriamo di continuare così". Poi l'affondo, senza mai nominare direttamente Conte, nel corso del quale ha aggiunto: "Tutti sanno che la scorsa stagione è stata un po' difficile, non la mia migliore, con l'altro allenatore. Adesso, invece, sento la fiducia di quello attuale. Sento che Allegri crede in me. Mi dice quello che potrei fare meglio, quello che faccio bene. E io voglio lavorare duro per la squadra".

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