Allegri: "Al Napoli rimprovero una cosa"

Le scelte di Allegri cambiano il Napoli: la qualità paga

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Pasquale Salvione
Pasquale Salvione

5 min

Pubblicato il 11.10.2026, 08:15

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De Laurentiis lo pensava da tempo. Il campionato del Napoli è veramente iniziato dopo la sosta. Il presidente ci vede sempre lungo, evidentemente sapeva che bisognava dare il tempo di lavorare ad Allegri. E Max lo ha ripagato con una rivoluzione che potrebbe essere il punto di svolta della stagione. Ispirata dall’emergenza e dagli infortuni, ma orientata alla qualità.

Un nuovo Napoli a trazione offensiva

La difesa a tre è stata sicuramente la novità più sostanziale, ma la vera mossa che ha cambiato faccia alla squadra è stata la trazione offensiva che ha scelto. Ha arretrato di qualche metro De Bruyne accanto a Lobotka e ha rilanciato i gemelli Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Tanti piedi buoni per avere il controllo della partita, per alzare l’asticella tecnica e avere in mano il pallino del gioco. All’inizio poteva sembrare un azzardo, si è rivelata una scelta azzeccatissima. Perché in campo si è visto il Napoli più bello, divertente ed efficace di questo nuovo ciclo. Ha pressato e difeso bene, ha costruito ancora meglio, ha affondato in tutte le zone del campo.

 

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De Bruyne direttore d'orchestra

De Bruyne è stato un sontuoso direttore d’orchestra, sempre nel vivo del gioco accanto a Lobotka. Ha sfoggiato tutte le sue enormi qualità "visive" nell’aprire le autostrade nella difesa di Alvini. Chi ha la sua classe può giocare in ogni zona del campo, illumina ogni volta che tocca il pallone. Se a tutto questo abbina anche la voglia di sacrificarsi in fase di non possesso, diventa un giocatore totale, imprescindibile. Come quello che ha trascinato il Belgio durante la sosta. Con la sua doppietta è diventato il miglior marcatore stagionale del Napoli, chi nomina sempre la sua carta d’identità deve andarsi a rivedere in loop la sua partita di ieri sera.

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