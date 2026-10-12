Allegri e la scuola fiamminga: De Bruyne guida la rivoluzione tattica del Napoli

A pochi giorni dalla seconda passerella in Champions contro il Villarreal, il Napoli è tornato dominante e autoritario in una notte di inizio autunno e vecchi ricordi: 3-4-2-1, il passato glorioso di Max che riaffiora insieme a quello recente di una squadra capace di indossare più capi a seconda delle esigenze. Contro il sorprendente Frosinone servivano corazza, elmo e scudo perché urgevano innanzitutto un cambio di atteggiamento e una vittoria, ma poi sono arrivati tre gol, un clean sheet, il gioco e le giocate di De Bruyne. Un principe del calcio e un leader naturale che ora, dopo aver pareggiato i conti con la sorte e il tempo perduto, ha iniziato a dirigere la rivoluzione tattica napoletana. Kevin Masaniello, biondo fiammingo, fuoriclasse vero: ha ispirato e illuminato la manovra condividendo la regia con Lobotka e ha segnato due gol, certo, ma l’aspetto davvero simbolico di questa notte di cambiamenti e rilanci è che oltre a dipingere ha anche martellato e corso come un mediano per 90 minuti. Tanto da risultare il primo per possessi guadagnati: 9, due più di Badiashile e Di Lorenzo. Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s’è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità, ritrovando un leader in campo e un uomo in cui credere in panchina.