Allegri e la scuola fiamminga: De Bruyne guida la rivoluzione tattica del Napoli
A pochi giorni dalla seconda passerella in Champions contro il Villarreal, il Napoli è tornato dominante e autoritario in una notte di inizio autunno e vecchi ricordi: 3-4-2-1, il passato glorioso di Max che riaffiora insieme a quello recente di una squadra capace di indossare più capi a seconda delle esigenze. Contro il sorprendente Frosinone servivano corazza, elmo e scudo perché urgevano innanzitutto un cambio di atteggiamento e una vittoria, ma poi sono arrivati tre gol, un clean sheet, il gioco e le giocate di De Bruyne. Un principe del calcio e un leader naturale che ora, dopo aver pareggiato i conti con la sorte e il tempo perduto, ha iniziato a dirigere la rivoluzione tattica napoletana. Kevin Masaniello, biondo fiammingo, fuoriclasse vero: ha ispirato e illuminato la manovra condividendo la regia con Lobotka e ha segnato due gol, certo, ma l’aspetto davvero simbolico di questa notte di cambiamenti e rilanci è che oltre a dipingere ha anche martellato e corso come un mediano per 90 minuti. Tanto da risultare il primo per possessi guadagnati: 9, due più di Badiashile e Di Lorenzo. Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s’è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità, ritrovando un leader in campo e un uomo in cui credere in panchina.
Il nodo De Bruyne
Dopo averle cantate e suonate a Firenze, sottolineando giustamente la necessità di un salto di qualità nella gestione dei momenti clou, Allegri ci ha visto giusto: basta 4-3-3 e 4-2-3-1, si va di 3-4-2-1 (o 3-4-3). Se si tratta di un arrivederci temporaneo o di un addio per sempre lo scopriremo solo vivendo il campionato e le coppe, ma la squadra con tre centrali puri, due esterni molto offensivi a sostegno della punta e De Bruyne in mediana con Lobo è piaciuta molto. I primi due aspetti non cambieranno ed è forte anche il sospetto che Max continuerà a puntare su Badiashile con Rafa Marin e Rrahmani: il gigante francese ha giocato titolare dopo sette mesi e ha già aggiunto centimetri, forza e tempismo in marcatura, figuriamoci quando prenderà confidenza e la condizione crescerà. Il nodo-De Bruyne, però, resta: il tecnico gli ha proposto un’ennesima giovinezza da play, ma lui s’è definito un 8 o un 10, insomma un centrocampista offensivo. Interrogativi pronti verso Vila-real.
Il ritorno di McTominay
Tra l’altro, tanto dipende anche dal ritorno in pianta stabile di McTominay, sabato dentro per una mezzora da mediano, con Kevin sulla trequarti. «Sono tornato con una voglia nuova. Lavora sempre», ha scritto Scott sui social, archiviando l’intervento al cuore e l’aritmia. Con lui, Lobotka (o Gilmour) e il mediano De Bruyne potrebbe anche nascere un 3-5-2, ma Napoli ha ritrovato l’uomo in panchina in cui credere e dunque la scelta toccherà a lui. Di certo, domani serviranno di nuovo corazza, elmo e scudo per sfidare il Villarreal all’Estadio de la Ceramica in Champions. Il grande cruccio della scorsa stagione, il grande scrigno di quella appena cominciata: per centrare l’obiettivo minimo del playoff bisogna cominciare a vincere anche in Europa. E dopo una prova d’autorità con il Frosinone, la squadra dovrà confermarsi autorevole.
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