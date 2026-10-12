Rafa Marin incorona Allegri: "Mi sento forte". Poi il consiglio a Mourinho per limitare Malen

A tutto Rafa Marin . Dai primi passi nel mondo Napoli alla stagione vissuta in prestito al Villarreal , fino al ritorno all'ombra del Vesuvio e alla conquista di una maglia da titolare sotto la gestione Allegri . È cambiato il vento per il difensore spagnolo, mai entrato nelle grazie di Antonio Conte nella sua prima parentesi azzurra e adesso al centro del progetto tecnico dell'ex allenatore di Juve e Milan. Dopo la buona prova con il Frosinone , il ragazzo cresciuto nel vivaio del Real Madrid è pronto ad essere protagonista anche in Champions League , dove ritroverà subito il suo recente passato. "Sono tornato molto più forte mentalmente, più maturo e molto più preparato fisicamente", parola di Rafa Marin .

Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo As, il 24enne spagnolo ha ripercorso le ultime tappe della sua giovane carriera , prima di concentrarsi sul presente con il Napoli e su ciò che attende la formazione di Allegri : "Il trasferimento in Italia? La prima fase è stata importante perché arrivavo dall'Alavés e stavo facendo un grande passo nella mia carriera . Andavo in un club con giocatori di altissimo livello, quindi sapevo che forse non avrei giocato molto, ma non pensavo nemmeno che sarebbe stato così poco... ed effettivamente è stato pochissimo. È stato un periodo difficile per me , a dire il vero, ma credo sia stato un momento di grande crescita, sia mentale che fisica. E alla fine, grazie a Dio, abbiamo vinto lo Scudetto , che è qualcosa che porto sempre con me e che mi ha dato l'opportunità di andare in un altro grande club come il Villarreal - ha precisato Rafa Marin -. Questa seconda fase è molto meglio. Sono tornato molto più forte mentalmente, più maturo e molto più preparato fisicamente. Credo che si veda. Mi sento forte e mi sento bene".

Rafa Marin su Allegri e Conte: "Allenatori spettacolari, ma quest'anno mi sento più a mio agio"

Da Conte ad Allegri. Al suo ritorno in Italia, Rafa Marin ha trovato in panchina un nuovo allenatore: "Allegri riesce a tirare fuori il meglio grazie al suo stile di gioco, alla sua voglia di giocare la palla, che, beh, credo non ci sia un solo giocatore in Spagna a cui non piaccia giocare la palla... E poi, a livello fisico, credo che sia tutto merito dell'Italia, che ha uno stile di calcio molto fisico. Allegri e Conte sono entrambi allenatori spettacolari, non posso dire una parola negativa su nessuno dei due, ma è ovvio che quest'anno mi sento più a mio agio".

Il ritorno a Napoli e l'aiuto di un veterano come Rrahmani

Un anno in prestito al Villarreal, poi il ritorno alla corte del club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli punta sullo spagnolo e lui non ha mai avuto dubbi sulla possibilità di diventare protagonista in maglia azzurra: "Ho concluso la mia esperienza al Villarreal, che è stata molto positiva e, diciamo, mi sono sentito a casa in Spagna, ma la mia idea è sempre stata quella di prepararmi a tornare a Napoli perché penso che sia un club enorme, questo è ovvio, e la mia intenzione è di trascorrere qui più anni possibili". Un Rafa Marin che si è integrato al meglio anche grazie all'aiuto di un veterano come Rrahmani: "Amir è davvero straordinario e ha una vastissima esperienza nel campionato italiano. Ha vissuto qui tutta la sua vita e ti mette le cose a posto. Nelle prime partite che ho giocato con lui, mi parlava sempre, mi aiutava, mi guidava... Mi sento molto a mio agio e credo che anche lui provi la stessa cosa per me. Mi aiuta a crescere".