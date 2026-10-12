De Laurentiis elogia Allegri: "Come si può giudicare uno che ha vinto così tanto?". Poi la battuta sui tre dietro

"Mai avuto dubbi su Allegri. Come si può giudicare uno che ha vinto così tanto?". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è soddisfatto dopo il successo contro il Frosinone, ed esalta il lavoro di Massimiliano Allegri . Alla vigilia della sfida coil Villarreal in Champions League, il patron degli azzurri analizza il momento del Napoli, partendo dal tecnico. "Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri".

De Laurentiis, Allegri e la difesa a tre

De Laurentiis, a margine della premiazione dei Collari d'Oro al Coni, sè tornato a parlare del lavoro del tecnico ed ha acceso i riflettori sul cambio tattico operato nel match con gli uomini di Alvini. "Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto. Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo".

De Laurentiis e la piena fiducia in Malagò

Il patron degli azzurri ha poi parlato di Malagò e del commissariamento dell Figc: "Purtroppo è la stupidità che governa l'Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro". De Laurentiis conferma piena fiducia in Malagò che "anche se ha i suoi anni, è un imprenditore - ha aggiunto - Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano". Alla domanda su un possibile cambiamento del calcio italiano, De Laurentiis risponde in modo netto: " Auguriamoci di si sennò il calcio andrà in discesa", ha concluso.