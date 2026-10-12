De Laurentiis: "Sto realizzando un film per il centenario. Abbiamo riportato i bambini a tifare Napoli"

Il Napoli ha ricevuto il massimo riconoscimento del CONI. Questa mattina, nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, la società partenopea è stata insignita del Collare d'Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A ritirare il premio è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Un riconoscimento che premia il percorso compiuto dal club sotto la guida dell'attuale patron, alla cui gestione si devono oltre vent'anni di crescita, culminati con la conquista di due scudetti e una presenza costante nelle competizioni europee.

Napoli premiato al Coni. De Laurentiis: "Sto realizzando un film per il centenario" Nel corso della cerimonia, De Laurentiis ha parlato anche del film dedicato al centenario della società, attualmente in fase di post-produzione, soffermandosi sul valore del legame tra la squadra e la città: "Sto realizzando un film e siamo in post produzione proprio sui 100 anni di passione. A Napoli tutto è possibile. Nel Settecento Napoli era la regina d'Europa. Adesso vedo che fortunatamente le cose stanno cambiando. Credo che tutti abbiamo lavorato per risalire la china".