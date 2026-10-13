Nocerino contro Reina: sfida tra ex per il Napoli in Youth League
I due si erano incrociati da giocatori solo una volta, il 22 settembre 2013. Oggi si ritrovano da allenatori
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NAPOLI - Nocerino contro Reina. Oggi in campo anche la Youth League: Villarreal-Napoli sarà la sfida tra l'ex portiere degli azzurri e l'ex Milan, attuali allenatore delle rispettive Primavere. I due si erano incrociati da giocatori solo una volta, 22 settembre 2013. Calcio d'inizio alle ore 16 al Mini Estadi de la Ciudad Deportiva. Il Villarreal ha vinto all'esordio, gli azzurrini no: ko con l'Arsenal per 2-1.
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