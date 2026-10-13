Politano: "Chiedo scusa a compagni e tifosi, mi dispiace per l'errore"

"Mi spiace per l'errore che ho commesso, so di aver messo in salita una partita iniziata bene. Ho chiesto scusa a compagni e tifosi. Spiace non averla ribaltata, abbiamo avuto occasioni importanti nel primo tempo. Nella ripresa ci siamo allungati e quando succede diventa dura". Queste le parole di Matteo Politano, ai microfoni di Sky Sport, al termine del ko esterno del Napoli sul campo del Villarreal. "Nel secondo tempo abbiamo sbagliato parecchie scelte, loro sono stati più squadra di noi. Bisogna ritrovare lo spirito nel difendere tutti insieme e poi ripartire", ha aggiunto Politano.