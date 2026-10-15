Il passo indietro di Allegri dopo il flop in Spagna: il Napoli cambia a Venezia

Alle grandi orecchie della coppa più affascinante sono giunte due storie dopo le partite giocate martedì: la prima è che il Villarreal era reduce da sette sconfitte consecutive in Champions e non vinceva da quattro anni e mezzo (6 aprile 2022 con il Bayern). Interessante, vero? Ma non quanto la seconda venuta a galla insieme al Sottomarino nell’inferno giallo di Vila-real e raccontata direttamente da Allegri : «Nella ripresa ci siamo sfaldati e abbiamo smesso di giocare di squadra. Si può perdere ma non in questo modo. Così, a Venezia, usciremo con le ossa rotte».

Il passo indietro

L’allarme di Max è un grido consapevole che fotografa il momento: il Napoli continua a soffrire di crisi d’identità che finché non saranno risolte non consentiranno di individuare strada e obiettivi e anzi complicheranno tremendamente una stagione già nata piuttosto male. Numeri: tre vittorie e quattro sconfitte in otto partite, equamente distribuite tra il campionato (-6 dalla vetta) e la Champions (0 punti). L’ingresso nelle ventiquattro e l’aggancio ai playoff è già molto complicato; e sebbene la vita sia piena di sorprese e di speranze, al momento non è arrivata quella svolta internazionale che di De Laurentiis è il vero cruccio. Anzi, il Napoli d’Europa è stato peggiore di quello d’Italia. E in virtù di quella costante alternanza di personalità, una specie di indecifrabile split, dopo i grandi progressi registrati con il Frosinone, contro il Villarreal è stato compiuto un enorme passo indietro collettivo che ha ricordato l’harakiri con il Como e l’Inter e la frenata con la Fiorentina. E non sono ovviamente mancate le criticità individuali al di là dello sfortunato episodio di Politano. Decisivo, certo, ma non sufficiente a spiegare il tonfo.